屏東阿北騎機車外出裝水　深夜台1線滯留…內埔警急帶回連絡家人

▲內埔警分局內埔所警員唐丰昭幫陳姓男子找到家人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓縣民騎機車外出裝水，深夜卻滯留在省道上，民眾發現報警，內埔警方獲報趕往處理，問不知他的年籍資料，帶回派出所，進行人臉辨識查詢，發現他曾被通報失蹤人口，連絡上他家人，將他帶回。

內埔警分局內埔所警員唐丰昭日前深夜擔服備勤勤務時，接獲110報案稱有一名男子騎乘機車停滯台一線屏光路段上，相當危險，立即趕往處理。

抵達現場後，發現該男子神色不安；他表示，只是外出裝水，不慎迷路無法返家，又無法聯繫上家人，心急如焚，不知所措。由於他未帶證件，也未記得住家及家人電話。

員警先將他帶回派出所，以M-Police進行人臉辨識，查出他姓陳，73歲，先前曾被通報失蹤人口，順利聯繫到其子。其子表示，父親年紀較大、且有失智傾向，看到他平安無事，心中的大石頭才得以放下，非常感謝警方的熱心幫忙。

分局長蔡耀順肯定唐員積極為民服務精神，並呼籲民眾多關心家中老年人口生活起居，如有需要，可申請愛心手鍊、定位手錶等，馬上可以得知年長者的動向，以避免憾事發生。

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