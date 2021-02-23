阿北電動車沒電平交道旁動彈不得　枋警＋熱心民眾合力救援

▲枋寮警分局枋寮派出所警員吳金儒、曾靖元協助林姓老翁返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓阿北騎乘電動車外出，因電力不足在平交道旁動彈不得，相當危險，民眾發現報警，警方趕到先與熱心民眾將阿北攙扶至路旁，經溝通，發現患有重聽，溝通困難，於是先將他載回派出所，才查出他的住處，連絡家人帶回，家人十分感激。

▲林男女兒將他帶回。

枋寮警分局枋寮派出所警員吳金儒、曾靖元日前擔服勤務時，接獲110報案稱有一老人代步車在平交道旁動彈不得，遂即趕往現場，並與熱心民眾一同將他攙扶至路旁。

經了解，原來是他代步電動車電力不足，但因他聽力不佳無法表達居住何處，且行動不便，警方先將他載回派出所休息，並協助將代步車推回派出所充電，再經一番耐心溝通後，才知道他姓林及可能的住處，再通知他的女兒到派出所將人帶回。

分局分局長簡彥匡肯定吳員積極為民服務精神，足為其他同仁的表率；也提醒社會民眾，為預防長者或其他心智障礙者走失，家屬可為親愛的家人向屏東基督教醫院窗口(承辦人林惠貞08-7384033； 0987627318)免費申請「失智老人愛心手鍊」，員警亦能代為受理送件申請，若有走失情形發生時，警察等單位就可以用手鍊上的編號查詢家屬聯繫方式，快速聯繫家屬及時帶回家人。

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