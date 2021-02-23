被吳子嘉批公然說謊「要提告？」　陳時中：這個人我不想再談

記者趙于婷／台北報導

台灣採購德國BNT疫苗風波不斷，美麗島電子報董事長吳子嘉在電台爆料，台灣想要買BNT明明有透過香港雅各臣公司，但陳時中卻公然說謊「說沒有」。陳時中昨已經在記者會上簡單說明有開6次會議。今在記者會上再度被問及此事，他再度強調「沒有在保密限制就會講。」針對是否對吳子嘉提告？他則直言「這個人我不想再談。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心和東洋BNT疫苗破局後引發社會關注，陸續都有質疑聲音，陳時中也多次澄清，但吳子嘉電台主持人黃暐瀚訪問時爆料，衛福部和雅各臣及明明有8次視訊會議，不只廠商，指揮中心官員也都參與，但陳時中卻說沒有接觸。

陳時中回應，這是有發文的，在10月26日有函覆台灣雅各臣公司「有關於所提香港雅各臣公司與復星實業合作備忘錄，不具法律拘束力，僅為意向書性質，感謝他能夠提供有關covid-19疫苗的相關資訊」就暫停了談判。

陳時中說，雅各臣開始來聯繫的時候是9/18，他們有來1922部長信箱表達意願．不管是東洋或雅各臣也好，都要有授權的文件，才能往下走，東洋有提出BNT在10/9的14天起授權，時間到因為雙方談判內容沒辦法合意，所以暫停。

陳時中今再次強調，疫苗採購來源非常多，這段時間也有很多訊息，各路人馬都有提供，有一定的作業程序才能跟大家報告。針對吳子嘉批評公然說謊一事，他則直言「過年期間不要口出惡言，相關時序都講得很清楚，有保密條款就不講，沒有保密限制就會講，未來還是會持續跟BNT聯繫。」

陳時中也坦言，這件事有交由法制組研議，法制組給的意見是要提告，但還是想先觀察一下那些言論對社會的影響，再來討論是否要提告。



