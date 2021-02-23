快訊／連三天+0！陳時中拍版：AZ疫苗兩劑間隔「延長為8週以上」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連續三天+0！中央流行疫情指揮中心公布今（23）日無新增病例，國內累積病例維持942例確診。指揮官陳時中於記者會中宣布，AZ疫苗施打兩劑間隔原28天，修改為8週以上。

陳時中今日表示，AZ疫苗食藥署核准緊急授權仿單為「第一劑與第二劑間隔4至12週」，昨天傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）經過書面審查同意，原建議兩劑間隔28天修改為兩劑間隔8週以上。

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陳時中解釋，根據AZ公布最新疫苗研究，接種第一劑可以獲得76%保護力，延長第二劑接種時間點到12週以上，疫苗效力可以提升為82.4%，「間隔越長，效果越好」；世界衛生組織（WHO）於2月10日也建議第一劑、第二劑接種間隔8~12週。從AZ的研究，加上WHO建議，ACIP委員就建議間隔時間要8週以上。

目前我國取得疫苗，陳時中曾透露台灣新冠疫苗「上看4500萬劑」，其中COVAX分配的AZ疫苗最快月底才抵台，目前已到手的疫苗分別有COVAX分配的476萬劑、與AZ簽約的1000萬劑以及莫德納505萬劑，共1981萬劑。

指揮中心統計，國內累積942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。