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台鐵推動建物屋頂招標設置太陽光電成效曝　已達17.15百萬瓦

▲▼台鐵推動建物屋頂招標設置太陽光電，已達17.15百萬瓦。（圖／台鐵提供）

▲台鐵推動建物屋頂招標設置太陽光電，花蓮機廠檢修工場屋頂完工。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

為配合政府推動再生能源政策，在行政院及交通部的指導與支持下，台鐵局積極於公有建物屋頂設置太陽光電發電設備已頗有成效，目前總容量約17.15MW（百萬瓦），為資產活化開創另一新契機。

為落實再生能源政策，台鐵近年已於新建或增建、改建的車站建物屋頂設置太陽光電發電設備，如台中都會區鐵路高架捷運化計畫沿線10車站、基隆站、屏東站、新城站...等站，且為挹注營收，亦陸續推動公有建物屋頂設置太陽光電。

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▲▼台鐵推動建物屋頂招標設置太陽光電，已達17.15百萬瓦。（圖／台鐵提供）

▲潮州車輛基地屋頂完工。（圖／台鐵提供）

自106年度陸續辦理經管建物屋頂設置太陽光電招標案件迄今，台鐵已招標設置完成的有南部地區-潮州車輛基地、東部地區-花蓮工務段倉庫、花蓮電務段倉庫、花蓮機廠檢修工場、附業營運中心台東工作站暨台東站行李房聯合大樓及花蓮電力段大樓等建物屋頂，設置容量約6.25MW。

已招標完成並簽約刻設置中含東部地區-台東機務分段維修車庫、台東車站周邊建物與設置光電風雨棚架及南部地區-高雄機廠（潮州新廠）等建物屋頂，設置容量約6.9MW；另北部地區-七堵調車場檢修車庫建物屋頂正與廠商辦理簽約程序中，設置容量約4MW。目前設置總容量約17.15MW（百萬瓦）。

▲▼台鐵推動建物屋頂招標設置太陽光電，已達17.15百萬瓦。（圖／台鐵提供）

▲台鐵推動建物屋頂招標設置太陽光電，已達17.15百萬瓦。（圖／台鐵提供）

其中高雄機廠（潮州新廠）建物屋頂案於今年1月25日與廠商完成簽約。近期台鐵局也將推出花蓮機務段檢修車庫建物屋頂案，設置容量約1.4MW，另規劃其他經管建物屋頂備標作業。

台鐵表示，再生能源推動為國家重要政策之一，也是使環境永續經營之手段，台鐵將於確保安全原則下，持續推動經管公有建物設置太陽光電發電設備。

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