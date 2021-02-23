別小看寶可夢帳號！他報復男友被搶亂槍打鳥　害寶友4網銀全遭鎖

▲寶可夢玩家把遊戲帳號設成和網銀帳號相同，結果遭人濫用導致4網銀遭鎖。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北莊姓男子喜歡玩寶可夢GO手遊，因此認識了姜姓男子，但2人發生3角戀感情糾紛，莊男不滿男友被搶，就用姜男的寶可夢帳號，上遍各大金融機構的網銀亂試，導致姜男4個網銀帳號因密碼錯誤等原因被鎖住，莊男坦承因為感情受挫而心生報復，台北地檢署23日依妨害電腦使用、違反《個人資料保護法》等罪起訴莊男。

據了解，30多歲的莊男在某電信研究院上班，因為喜歡玩寶可夢手遊，認識了姜姓男子，也曾幫姜男代為抓寶，因此有姜男的遊戲帳號，也知道姜男的遊戲帳號就是網銀的使用者登入代號。

2020年3月間，莊男不滿同志男友疑遭姜男介入搶走，為了報復，就在辦公室胡亂上遍各大銀行，用姜男的帳號加上隨機密碼登入，導致姜男在1個月內，連續收到玉山、中信等4家銀行通知，因為帳密錯誤、使用者登入錯誤等因素遭鎖。

姜男報案帳戶被盜用，警方根據IP循線找到莊男到案，莊男坦承犯行，但和姜男調解不成，依違反《個人資料保護法》中，以其他非法方法，致妨害個人資料檔案之正確而足生損害於他人者，以及《刑法》無故以電腦程式或其他電磁方式干擾他人電腦或其相關設備等罪起訴莊男。

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