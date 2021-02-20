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「插旗仁愛路3段」國揚涉詐貸25億　侯西峰全身而退理由曝

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲台北地檢署偵辦國揚侯西峰被控詐貸案，認為罪證不足，處分不起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

國揚集團創辦人侯西峰10年前想插旗台北市仁愛路，在帝寶豪宅對面蓋高級住宅，卻捲入錯綜複雜的土地糾紛，遭地主廣昌開發控告涉嫌背信、詐貸25億元，經台北地檢署檢察官抽絲剝繭，發現侯西峰等人當年的確不知糾紛緣起，單純想花錢把事情擺平，「能解決就好」，20日處分不起訴侯西峰等12人，僅依背信等罪起訴廣昌董座蕭子邦等6人。

讓侯西峰差點栽筋斗的超精華土地就在仁愛路三段上，廣達307.65坪的完整基地分為兩塊，其中9成是廣昌開發陸續取得所有的A地，B地則由台北市農會持有，如果順利蓋起豪宅，獲利絕對驚人，可是廣昌當時財務嚴重吃緊，只能向外部求援解決。

2004年間，廣昌董事長蕭子邦找來現任市議員王世堅胞兄王世寧入股，並由王世寧擔任董事長，王再以日成公司名義，擔任土地建案承攬人，並取得廣昌2張共3.6億元的本票擔保，這個舉動讓廣昌其他投資人不爽，隔年就召開臨時股東會解任王世寧。

但瀕臨破產的廣昌還是急於開發手中的仁愛路金雞母，因此再找來陳同公司負責人陳同，準備以買賣方式，將整塊地變現還債，並希望有餘款可回收，可是陳同幫忙付了1.9億元買下台北市農會的B地後，發現A地早被銀行設定抵押，貸款債務達4.8億元，交易再生變數。

▲司法，正義女神，刑事辯護律師，律師。（圖／Pixabay）

▲廣昌開發的仁愛路土地引起各方角力，民事訴訟官司7、80件。（圖／Pixabay）

由於A地經債權人聲請，正式進入法拍程序，廣昌、陳同、王世寧開始各顯神通，以承攬建築預設抵押權、損害賠償債權等各種名義，加入等待分配A地拍賣所得，3方大打法律戰，廣昌清算人魏辰光(魏宏達)決定在2011年找上國揚集團。

國揚侯西峰介入後，發現土地官司多達7、80件，又多又亂，決定都交給開發副總何小棟去處理，「只要能解決就好」，何小棟也認為，「我們不在意給誰錢，只要問題能解決就好」，努力促成過去各方人馬的官司調解，最後以折扣價買下陳同等人持有的債權，然後進場以20億元標下A地，另外再花7億買回B地。

廣昌公司不滿丟了土地又拿不到錢，控告董事長蕭子邦勾結外人掏空公司，還讓侯西峰拿土地去詐貸25億元，分別涉嫌背信、偽造文書等罪。檢察官黃偉調查認為，當時各路人馬各有所圖，互有利益衝突，也無證據顯示國揚有詐貸行為，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴侯西峰、王世寧等12人，但蕭子邦、陳同以及收受國揚佣金4500萬元的魏辰光等6人，則因涉嫌製作不實債權等背信罪嫌遭起訴。

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