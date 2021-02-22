重機1車2賣詐16萬　「外匯車殺手」霸佔買家媽媽機車1年又被訴

▲林厚希1車2賣還以幫忙改裝為由，霸佔別人機車1年不還遭起訴詐欺等罪。（資料照／翻攝臉書「遠邁漢唐」）

記者劉昌松／台北報導

有「外匯車殺手」之稱的男子林厚希，2018年起，以名下有重機Aprilia RS125要賣為由，先後詐騙姜姓、柯姓買家車款、零件費16萬元，卻始終不交車，還騙柯姓買家可以幫忙改裝柯母的輕型機車，結過霸佔1年不還車，直到因為其他案件入獄了，還講不清到底把人家車子放哪裡，22日被台北地檢署依2個詐欺、侵占等罪起訴。

林厚希(31歲)當兵時假扮富二代，多次開超跑進營區炫富，謊稱可投資超跑租賃，詐騙長官、同袍103萬元，後來還不出錢還成了逃兵，在外繼續以可取得AUDI外匯車等幌子，到處騙錢，拿了訂金就落跑，陸續被台北、台中等法院判刑，其中已有13件定讞，林在2020年底入監，要執行6年半徒刑。

就在林男多起官司訴訟期間，台北又有受騙買家提告，姜男指控林在2018年間佯稱要以7萬元賣出Aprilia RS125，姜男付了3萬5千元的訂金和零件費後，遲遲沒有下文；柯男則稱，他是在2019年間向林男買了同輛重機，價格9萬元，還把母親名下的輕型機車交給林男改裝，前後付了約13萬元，結果沒買到重機，母親的車子也拿不回來。

全案首度偵查時，北檢認為屬於買賣雙方的民事糾紛，處分不起訴林男，經高檢署再議發回，檢察官再次傳喚2名被害人釐清事件經過，發現林男聲稱要跟第1位姜姓買家解約，因遭通緝不方便出面還錢，卻有辦法另外向第2位柯姓買家佯稱要賣車並收款。

而且林男說要幫姜男改裝車子，卻拖了1年不把車子還給人家，直到入獄後，仍講不清楚到底車子放到哪裡去，也無法確認他到底有沒有幫人改裝，檢察官因此認為，林男從頭到尾都沒有要賣重機的真意，涉嫌詐欺罪，另外霸著別人的輕型機車部分，則涉嫌侵占罪。

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