台捷防疫合作　外交部捐口罩生產線已送抵捷克組裝中

▲台捷防疫合作，外交部捐贈口罩生產線。（圖／外交部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

全球壟罩在新冠肺炎疫情下，而台灣在防疫上為國際社會貢獻不遺餘力。為深化台捷防疫合作，外交部以「政府對政府」 （G-G）合作模式捐贈捷克政府的自動化口罩生產線捐贈已於2月18日運抵捷克，由捷克貿工部正式接收，貿工部次長Martina Tauberova同日即已推特貼文感謝外交部捐贈。

外交部指出，捷克貿工部接收我國政府捐贈的口罩產線後即列為捷克國家財產，由貿工部所屬的國營企業「建築技術及檢測研究所」（TZUS）負責管理，並委請口罩生產商操作我國捐贈的生產線，製造FFP或N95等級的防護口罩供捷克第一線的醫護人員及民眾運用，生產線目前正由捷克廠商承接組裝中。

外交部表示，將持續基於「台捷防疫合作夥伴聲明」協助捷克對抗疫情，也對順利完成對捷克政府單位的口罩機生產線捐贈，可有效投入捷克第一線醫護人員抗疫的結果感到欣慰。

對於本次的防疫合作，外交部高度感謝廠商東建安主動提出將捐贈捷克口罩生產線，與政府一起共創台捷雙贏。但該廠商近來以各種說法模糊外界對政府間捐贈之印象，如宣稱「台捷沒有邦交、找不到窗口，外交部也嚴正澄清，這些說法與事實不符，也對相關言論表示遺憾。