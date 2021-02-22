分手後多久能痊癒？不是看回憶有多長　專家：是看「這個」

▲分手後你需要花多少時間療傷才能痊癒呢？（示意圖／CFP）



文／《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》

昨天杭州天氣不錯，下午我一個人在運河邊瞎溜達，走得兩腿酸痛之後，我坐在長椅上歇了歇腳。刷完朋友圈和微博，一陣百無聊賴的感覺向我襲來，唆使我打開了N年沒用過的探探。

「這個小姐姐好好看，那個小姐姐的腿好長！」我一邊右滑，一邊忍不住地感慨。

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滑著滑著，一個熟悉的面孔把我嚇了一跳：「我的天，這不是Elena嗎？」

Elena是我前女友的名字。

我揉了揉眼睛，確認自己沒有看走眼——這仿佛被狗啃過的劉海，怎麼P還是很明顯的嬰兒肥，加上非主流的手勢，絕對是她！

問題來了，我要不要右滑？

「算了吧，都是前任了，你還想啥呢？再說了，萬一匹配失敗，多丟人啊。」

「自信點兒，萬一匹配成功呢？說明我魅力不減，人家還對我念念不忘呢！」

兩個聲音在我腦海裡同時湧現出來。經過一番激烈的思想鬥爭後，我還是選擇了右滑。

然而，並沒有顯示匹配成功。

一陣蕪雜的情緒掠過我的心頭，淡然中透露著些許無奈。

「也許，她只是還沒有滑到我吧。」我憨笑著自言自語道。

這時，從我面前經過一個五十歲左右的大媽，她瞟我的眼神像是在看地主家的傻兒子。

＊＊＊

我曾經問過前任，為什麼微信名叫作Elena？她說：「公司裡的人都是用英文名互相稱呼的。我的中文名土土的，英文名當然要有格調了！」

「那你可千萬別叫我的英文名……」

「你英文名叫啥？」

「Ben……」

因為這個Ben，我被她嘲笑了一年多。

我和Elena在一起的時間並不算長，所以令我印象深刻的甜蜜往事並不多，晚上給她講故事哄她入睡算是其中一件。她的睡眠品質很差，經常大半夜給我打電話。雖然有時候特別不爽，但是沒有辦法，自己的女朋友，我不寵誰寵呢？

分手以後很長一段時間，我午夜幾乎寫不了任何文字，生怕想起她。

我打從心裡清楚，這份睹物思人的怯懦，無關痛癢，也不摻雜任何所謂的殘情。我只是在等待一個習慣慢慢自行消退罷了。

這就好比，我看到家樓下的早餐店拆了，懊惱了一分鐘後，便沒心沒肺地接受了這一事實。

也許，這就是放下了吧。

誠如網上一段雞湯所言：分手的真正結束，不是看一個人的回憶有多長，而是看悲傷有多長。等有一天，你再回憶起這段關係的時候不會感到悲傷，也沒有其他的抵觸情緒，這段關係才算是真正結束了。

＊＊＊

不知道從什麼時候開始，在自媒體大行其道的時代裡，罵前任成了一件「政治正確」的事。

「一個合格的前任，應該和死了一樣。」

「前任和狗掉水裡，我會去救狗。」

……

如果一篇文章抒發了對前任的懷戀，作者一定會被粉絲們強烈抨擊：

「分都分了，你還對前任依依不捨是幾個意思？怎麼？念念不忘還琢磨著必有迴響呐？」

所以你會發現，幾乎每個情感號都曾吐槽過前任。

然而，西門君就想弱弱地問一句：「戀愛的時候天雷地火，分手之後卻用各種難聽的字眼抹黑前任，朋友，你的良心不會痛嗎？」

現代男女關係中一個很諷刺的現象是，互撩時候說的情話，遠沒有分手後甩的狠話多。

兩人分手後，彼此間最恰如其分的態度是什麼？這確實是個難題。

說記得吧，顯得太浪蕩；說早忘了，又顯得太薄情。

在我眼中，前任就好比我走路時踩到的一顆釘子，很痛，以後我走路都會提防著路上的釘子，繞道而行。可能很久以後，我已經不記得當時踩得有多痛了，然而那根釘子，永遠都在。

很喜歡《樹上的爸爸》裡的一句話：放下一個人不是要你忘了他，而是換一種不折磨自己的方式去想念。

＊＊＊

就個人而言，我是沒法和前任做朋友的，因為實在掌握不好合適的距離。

在一起的時候，我可以牽著她大搖大擺地過馬路。可現在，車子從遠處駛來，我的本能告訴我應該摟住她，可我的理智大呼這樣不妥……我應該怎麼辦？

薛之謙的《紳士》中有一句歌詞特別哀傷：我想給你個擁抱，像以前一樣可以嗎？你退半步的動作認真的嗎？小小的動作傷害還那麼大。

哪怕再次相見，彼此也已是最熟悉的陌生人。為了避免尷尬，還不如再也不見。

當然，你要我恨她，也是恨不了的。因為恨自己愛過的人，是對那段美好時光的一種污蔑和踐踏。就像《分手男女》裡面說的那樣：不要去恨一個你愛過的人，不要追問分手的理由，不要懇求複合的可能。轉個身，讓自己快樂，那才是最真的。

Elena，衷心希望你過得比我好，但是……也別好太多。

★本文經高寶書版授權，摘自《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》。