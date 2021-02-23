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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／檢察官一次訊問多案　便宜行事牴觸偵查不公開

▲天秤 天使與惡魔（圖／視覺中國CFP）

▲檢察官為了儘速結案，在同一偵查庭內，以「一起問、一起答」的方式，同時訊問多名互不認識的被告，此舉則違反了偵查不公開。（圖／視覺中國CFP）

據報載，近日關於檢察官是否可一次訊問多案，引發一、二審檢方爭論不休。事件起因於，台中地檢署洪姓檢察官2020年7月間受理4件酒駕案，為了儘速結案，在同一偵查庭內，以「一起問、一起答」的方式，同時訊問4名互不認識的被告，而被台中高分檢認定違反「偵查不公開」且情節重大，函請台中地檢署辦理。而台中地檢署職務評定委員會2021年1月以洪姓檢察官並未實質侵害偵查不公開要保護的目的，決議不懲處；台中高分檢主任檢察官則建議洪姓檢察官「自請評鑑」自清，但為當事人所拒。

對此，由基層檢察官組成的「劍青檢改」於2021年2月17日發表聲明表示，我國檢察官內勤24小時值班期間案件量動輒7、80件，一次同時訊問多名酒駕犯並非洪姓檢察官首創，在若干地檢署也曾發生，希望例外容許內勤檢察官可以一次訊問多名酒駕或吸毒案的被告。

有關檢察官同庭訊問不同案被告的作法是否妥當，頗有可議之處，法務部長蔡清祥似左右為難，僅回應將多聽各界看法再決定如何處置，以為緩兵之計，值得進一步討論。

偵查不公開維護被告隱私

「偵查不公開」為一般大眾耳熟能詳、琅琅上口的法律原則。按《刑事訴訟法》第245條第1項明文規定：「偵查，不公開之」，而相關細節性、技術性事項則規範在同條第5項授權訂定的《偵查不公開作業辦法》（以下簡稱《作業辦法》）。

首先，該《作業辦法》第2條清楚揭示偵查不公開原則之目的：「為維護偵查程序之順利進行及真實發現，與保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他訴訟關係人之名譽、隱私、安全，並確保被告受公平審判之權利，以落實無罪推定原則，偵查不公開之」。其次，有關偵查不公開原則的內涵，根據《作業辦法》第4條、第7條規定，所謂「不公開」，除不得公開予不特定人或多數人，並包括不得揭示、提供或其他足使特定人或不特定人得以見聞、知悉之行為。而不得公開的事項，包括偵查程序、內容及所得之心證。

由此可知，將不同案的被告或犯罪嫌疑人一起訊問，並製作在同一份訊問筆錄上，檢察官在進行個別訊問及提示筆錄供簽名時，使其他不同案的被告或犯罪嫌疑人得以見聞、知悉被告的個人資料及犯罪證據等，已違反偵查不公開原則，且侵害被告或犯罪嫌疑人的隱私權，至為明顯。

就好像是民眾到醫院或診所看病，均依序掛號排隊候診，經醫師個別診察，絕不能因病人都罹患感冒，為節省時間，一起入內同時問診，此乃顧及病人隱私必要的診察措施，絕不能便宜行事。同理，檢察官就相同類型犯罪（如酒駕或吸毒等）一次訊問多案，作集體式的偵訊，除為顧及各個被告或犯罪嫌疑人隱私權保護，亦免大家在場觀摩一起應對。

案件量大時調度備勤檢察官

本案若非台中高分檢堅持程序正義，依「劍青檢改」前開聲明，此項便宜行事的作法早已普遍存在，且非個案，或已行之有年，不宜等閒視之。

固然，基層檢察單位人力配備資源有限，且又受限逮捕或拘提犯罪嫌疑人後，檢警共用24小時之規定，內勤偵查程序難免要快速通關，對於情節單純及相同的個案齊一訊問作筆錄可節省時間，迅速完成訊問或諭知具保、請回，對被告也是一種良善處遇。不過，法律原則若無例外規定，執法者理應遵守且不能逾越。若內勤檢察官當日值班遇到解送人犯過多、案件量大時，如有備勤之配置，自應優先調度備勤檢察官予以支援，而非採取合併訊問的作法，徒惹爭議。

再者，本案雖經職務評定委員會認為，酒駕案件本質雷同，合併訊問不涉及實質偵查計畫，不會影響個案後續偵辦，亦未實質侵害偵查不公開要保護的目的，而作成不懲處的決議，不免有迴護之嫌。偵查不公開規範之目的，不僅限於一端，不能以偏概全，已如上述。不過，本案既非個案，光是獨責洪姓檢察官或要求其自請評鑑，顯非公平。

有鑑於基層檢察官改革的呼聲不斷，台中地檢署除已促請洪姓檢察官注意外，宜藉此機會主動進行內部調查與檢討，並報請法務部嚴肅面對「劍青檢改」可行的建議，就法令與制度面通盤考量修正，研議如何賦予檢察官內勤足夠資源，在符合特殊條件下，准許簡化現行流程，以因應實務需要，才是正辦，否則容許違逆上級合法指示，歸責二審檢察官的恣意，而不作適當的處置，立下不良示範，似非負責任的態度。

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

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