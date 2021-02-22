辭掉業務「改跑外送」不是為了錢！上班族含淚點頭：出社會就知道

▲至少跑外送不用應付職場的爾虞我詐。非當事人。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

外送員上班時間彈性，很多想賺錢的年輕人會一天上工10幾個小時，拚10萬以上月薪，但也有人辭職來當外送員，理由竟然不是因為薪水。一名網友透露，他有個朋友日前時辭掉月薪3萬多的業務工作，專心跑餐做外送，其實報酬、工作時數差不多，也沒有比較輕鬆，不過對方認為自己做了正確決定，「心情上沒什麼壓力，睡眠品質變好很多，生活比較自由一點了。」

原PO在PTT表示，聽到朋友轉行做外送員第一個念頭是薪水比較高，否則對方怎麼願意放棄業務工作，在外頭風吹雨淋，畢竟「大家都會覺得（外送）是做兼差賺外快的工作比較適合」，整天在車陣穿梭相對風險也比較高，原本當上班族薪水穩定，「還有年終、例假這些福利，應該是比外送員好一點的。」

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▲不是每個人都受得了辦公室文化。（示意圖／資料照）



朋友透露，其實外送員和原本的業務工作薪水差不多，工作量也沒有比較少，其實做起來都很累，但他還是選擇跑外送，最大原因就是「因為外送員沒有一般職場長官的霸凌，和同事之間鬥爭的事情」，不用面對困難的人情世故，自然心情比較輕鬆愉快，也連帶提升了睡眠品質。

這篇文引發不少人共鳴，很多上班族認為上班最累的不是工作本身，而是和同事、上司之間的勾心鬥角，在薪水差不多的狀況下，確實選擇做外送比較自由，「不是每個人都有辦法適應體制裡社會化的生活」、「朋友文組畢業25k也被長官同事霸凌，後來跑去東部開砂石車年薪150，最近剛買房」、「出社會幾年就知道台灣職場比起資方壓榨，更麻煩的是鬥爭搞小團體背刺，不知是民族劣根性還是太閒」、「因為外送接單你可以完全決定要不要接這筆單，上班不行啊。」