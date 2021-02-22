統一獅「萊恩」秀才藝！贈蔡英文、賴清德簽名球　網讚：好會畫





▲蔡英文22日接見「2020年中華職棒總冠軍統一7-ELEVEn獅隊」。（圖／總統府提供）



記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文22日在總統府接見「2020年中華職棒總冠軍統一7-ELEVEn獅隊」，這是2018年以來蔡英文第3次接見職棒總冠軍隊，而副總統賴清德則因上午腳扭傷未出席。統一獅特別準備禮物分別送給蔡英文和賴清德。

蔡英文和賴清德都在IG和臉書上分享統一7-ELEVEn獅送的禮物，分別是寫著蔡英文、賴清德大名的球衣，以及簽名球。簽名球非常特別，除了有簽名、畫有吉祥物「萊恩」的圖像，還有蔡英文和賴清德的畫像，分送給蔡英文和賴清德。

▲蔡英文分享統一7-ELEVEn獅贈送的禮物。（圖／翻攝蔡英文IG）



蔡英文戴著口罩，難掩喜悅的神情，開心拿著畫有她畫像的簽名球，而賴清德腳扭傷未能參加，由吉祥物「萊恩」幫忙拿著畫有賴清德的棒球，兩位大比讚的手勢開心合影。

蔡英文在IG問大家棒球畫的怎樣，吉祥物「萊恩」在貼文下方回應「總統謝謝你的賞識，很榮幸親自送給你」，收到禮物的賴清德也留言「我獅我驕傲，萊恩真的很會畫！」網友們也大讚「好會畫」、「萊恩畫的超棒的」、「萊恩很有才華，還會跳舞」。

▲賴清德分享統一7-ELEVEn獅贈送的球衣和簽名球。（圖／翻攝賴清德臉書）



「再次恭喜統一獅！」賴清德在臉書曬出禮物，並表示，身為資深球迷，與有榮焉，可惜今天不在府內，無法一睹風采，疫情衝擊下台灣的職棒去年仍如常比賽，球迷也可以入場觀賽，是值得驕傲的成果，非常珍惜也會繼續努力，新的球季即將展開，祝福每位球員都能超越自己，有最好的表現，帶給球迷不間斷的精采賽事。

▲畫有蔡英文、賴清德的棒球。（圖／翻攝賴清德臉書）