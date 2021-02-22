爸媽又拿走紅包！他撂狠話「斷親子關係」　沒臉見同學：受夠了

▲男學生的紅包被父母拿走，氣得直呼要斷絕親子關係。（示意圖／記者李孟璇攝）

記者施怡妏／綜合報導

過年時小孩說「恭喜發財」，父母說「我先幫你存起來」，一名男學生暴怒表示，今年爸媽又再次將他的紅包拿走，說要拿去繳學費、幫他存起來，「說真的，我受夠了！」已經規劃好要如何使用紅包錢，結果全部都被父母拿走，容忍已經到了極限，因此撂下狠話，「決定脫離親子關係！」

「忍無可忍、無需再忍！」男學生憤怒在臉書「爆廢公社公開版」發文，爸媽用各種理由騙走他的紅包，認為紅包是一年一次的年終福利，甚至都已經想好要買什麼來滿足人生，解放心靈上所受到的創傷，「如果不能讓我好好的拿紅包，那當初為什麼要猴急生下我？」

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▲男網友忍無可忍。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

對於父母的舉動，他非常不能接受，「我認為我真的被白養這麼大了，這一切都白費了，我決定脫離親子關係，投下這個震憾彈，我也是走投無路下做的決定」，表示開學後沒臉見同學，不容許面子遭到踐踏，「這樣的父母不要孝順也罷」，並表示這是已經決定好的事情，不可能再更改。

貼文一出後，留言區蓋起高樓，許多網友狂搖頭，「你爸媽生你，也真可悲，不知感恩小孩，真了然」、「發這種文！應該毛還沒長齊吧」、「慢走不送」、「我要是你媽，我看到這篇文肯定直接心花開」、「你爸當初應該把你設在牆上才對」、「屁孩說屁話」。

▲爆系管理員也在底下留言 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

也有網友笑說，「其實這是釣魚文吧」、「好棒的反串文」、「認真就輸了」。由於貼文引起熱烈回應，爆系管理員也在底下留言，「這位廢友專門在發廢文的，你們要記得他，不要一直亂檢舉啦！」