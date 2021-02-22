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彰化農地「埋焚化爐底渣」重金屬超標　環保署、農委會挨轟裝瞎

▲▼彰化農地「埋焚化爐底渣」重金屬超標　環團轟環保署、農委會裝瞎。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲環團指出，焚化爐底渣製成「低密度再生透水混凝土」入侵農地。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

記者許展溢／台北報導

彰化縣環境保護聯盟發現芳苑農地大量填埋焚化爐底渣，今（22日）和看守台灣協會、時代力量立委陳椒華、彰化縣議員吳韋達怒批環保署為去化焚化爐底渣，再利用法規大開後門，讓原本限制不可用於農地等地點的再生粒料，可於添加少許水泥後進入農地，罔顧農地限回填可耕作土壤的農地農用原則，並質疑農委會對此事裝瞎。

環團怒指，在芳苑農地現場以XRF手持式分析儀快檢出數種重金屬嚴重超標，其中鋅測出 4,390 ppm，超過食用作物農地管制標準的4倍（標準值600ppm）、銅測出1646ppm，超過食用作物農地管制標準的8倍（標準值200ppm）、鉻測出275ppm（標準值250ppm），以土壤汙染管制標準來看，這塊農地早就該公告為「農地汙染控制場址」。

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▲▼彰化農地「埋焚化爐底渣」重金屬超標　環團轟環保署、農委會裝瞎。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲謝和霖強調，低密度再生透水混凝土正和CLSM一樣受到濫用。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

環團指出，目前全台只有彰化縣核准焚化底渣可回填農牧用地，沒有其他縣市敢這樣用，農業大縣彰化縣反而陷農業於不義，彰化縣政府應盡快撤銷使用焚化底渣回填農牧用地的許可，也不應再核准任何農牧用地申請焚化底渣回填，焚化爐底渣再利用已嚴重影響農業生產安全，維護農地安全是農委會責無旁貸的責任。

陳椒華表示，根據農委會函釋，農業用地填土之來源應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方或其他有害物質等。如果養菇場與畜牧場底下都變成焚化爐底渣掩埋場，將影響周圍農地及地下水安全，農安食安堪慮，況且根據現場情況，根本沒有結塊或固化，更不是什麼成型的「低密度再生透水混凝土」，明顯造假，環保單位卻還幫忙聲稱合格。

吳韋達砲轟環保署開後門造成焚化底渣危害彰化農地，經查「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」的沿革，環保署於106年修訂中將控制性低強度回填材料CLSM限縮其使用地點之限制，卻未同時限縮低密度再生透水混凝土的使用地點規範，留給彰化縣政府「一切依法」的後門可鑽。

▲▼彰化農地「埋焚化爐底渣」重金屬超標　環團轟環保署、農委會裝瞎。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲環團怒指，在芳苑農地現場以XRF手持式分析儀快檢出數種重金屬嚴重超標。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，垃圾焚化爐不只燒一般垃圾，也有事業廢棄物，從新北市環保局網站所公開的91-101年焚化底渣再生粒料歷年檢測數據，最高值可看出有重金屬溶出超標的狀況，超標項目包含六價鉻、總銅、總鋇、總鎘、總鉛、總汞，都是毒性很高的有害物質。

看守台灣協會秘書長謝和霖強調，低密度再生透水混凝土正和CLSM一樣受到濫用，以回填到彰化芳苑鄉做為畜牧設施或養菇栽培場基地的兩個案例來看，現場的低密度再生透水混凝土不僅看不到水泥膠結的結構，不是沒有拌合水泥，就是拌合量低到其工程性質根本無法符合施工綱要規範。

▲▼彰化農地「埋焚化爐底渣」重金屬超標　環團轟環保署、農委會裝瞎。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

▲環團轟環保署、農委會裝瞎。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

環團最後提出以下三要求：

一、請農委會、環保署在兩週內找相關單位召開公聽會討論，儘快刪除「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」第七點不當條文部分，讓地方環保單位有所依循。

二、請環保署督察總隊盤點各縣市使用「低密度再生透水混凝土」於農地的情形，要儘速清除，並使用符合農委會規定的土壤回填。

三、請環保署一週內行文各縣市政府，在「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」完成修法前，農地一律停止許可及使用「低密度再生透水混凝土」。

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