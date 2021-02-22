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西濱快全線僅設1支濃霧偵測器　20車連撞「能見度不到10公尺」

▲▼西濱車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西濱連環撞，行車紀錄器畫面曝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段21日上午7時31分發生重大車禍，20輛車撞成一團，造成2死8傷。由於目擊者表示現場有濃霧，外界認為可能是事故肇因，但全線308公里的西濱快卻僅只設置1支濃霧偵測器。公路總局表示，將研議比照高公局與氣象局合作模式，找出較常發生濃霧地點設置儀器，先從嚴重的地方開始做。

▲台61北上254K重大連環車禍9車撞一團釀1死多人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲西濱快北上254K重大連環車禍，20輛車撞一團，釀1死多人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有網友在「西濱公路（西濱快速道路）路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團發文，貼出車禍慘況，只見瓦斯桶散落一地，多車受損嚴重，還有一輛車被壓縮變「半輛」。現場有目擊駕駛聲稱，事發時能見度不到10公尺，幾乎是伸手不見五指的地步，一上雲嘉大橋就像盲人開車，連前車閃燈都看不到。

因應空汙、霧季等天氣狀況，常會影響行車安全，高公局原先就在國道易有濃霧、強風的路段，設有風力、濃霧偵測器外，去年更與中央氣象局合作精進，在國道沿線5至10公里處建置風雨霧氣候偵測站，由氣象局提供精準資訊並顯示於交通資訊顯示板（CMS），示警用路人留意。不過，西濱快速道路全線308公里，卻僅在苗栗有設置一支濃霧偵測器。

公路總局監理組組長薛添讚表示，苗栗的濃霧偵測器是在2年前設置，主要是該工程處覺得那邊平常發生濃霧狀況比較多，所以才設置。這次事件後，公路總局也擬比照高公局與氣象局合作模式，由氣象局協助評估哪些路段較易發生濃霧，加設偵測系統，不過細節部分還在談，將聽取氣象局的專業意見。

至於經費部分，公路總局表示，會盡量來籌措，並請氣象局給予指導，如果經費有不足的部分，會評估從比較嚴重的地方開始先做。

西濱「20車連環撞」1死9傷！一堆瓦斯桶　網：到底怎撞的？（圖／地方中心翻攝）

▲▼現場畫面。（圖／地方中心翻攝）

西濱「20車連環撞」1死9傷！一堆瓦斯桶　網：到底怎撞的？（圖／地方中心翻攝）

昨日發生事故後，公路總局也緊急調閱附近路段的監視影像出來看，第五區養護工程處水上工務段段長何明然表示，因為事故路段在橋上沒有監視器，調出事故前後路段的影像發現「有霧、看起來流動很快」，但是不是這個原因造成事故還有待警方釐清。

何明然也說，該路段速限90公里，第一追撞現場還不算下坡，也還沒進入彎道，應該與道路設計無關，因為台61線通車那麼久了，雖然有事故，但並沒有集中在這，不算所謂的危險路段。

對於是否可能是濃霧造成這起重大連環車禍，氣象局表示，昨日清晨並沒有發濃霧特報，就儀器觀測資料來看，在事故發生前後，能見度都有超過5公里以上，清晨6點半能見度最低也有4公里，離濃霧標準，也就是能見度低於200公尺，還有很大段距離。

對於目擊者表示現場起濃霧，氣象預報員官欣平指出，早上沒有發布濃霧特報，目前從人工站、自動站觀測資料顯示，並沒有那麼低能見度的情況發生。推測可能跟測站設置位置有關，另外，也可能是區域性的天氣現象，例如周圍有人燒東西，或者中南部最近空氣品質差，現場再加上燈光照射，就可能出現一片白茫茫狀況。

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

快訊／西濱公路14車連環撞！　10多人死傷。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

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