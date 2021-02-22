把握年後關鍵七天！跟著溫妮、關關一起「統一陽光輕盈七日挑戰」　邁向輕盈之路跟同事拉開熱量距離

▲溫妮、關韶文接受統一陽光豆漿《輕盈七日挑戰盒》，要帶大家把握年後關鍵七天迅速邁向輕盈。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

農曆春節假期結束，不管是酸菜白肉鍋、佛跳牆或各種堅果零食等等熱量爆表的大餐，從除夕就開始的大吃行程一結束，最害怕就是開工後被同事左右端倪詢問，「年假吃太好，是不是跟以前不太一樣！」別擔心，溫妮、關韶文就收到統一陽光豆漿《輕盈七日挑戰盒》，要一起施展豆漿輕盈大法，帶大家把握年後「關鍵七天」，一起邁向健康之路。

▼為了讓「邁向輕盈」不無聊，統一陽光輕盈挑戰創造出超有趣挑戰內容。



兩人一開始就先帶著大家來開箱《輕盈七日挑戰盒》內容物，只見一張卡片 上寫著「各位，新年都過多久了你還躺著？趕快站起來！現在統一陽光和營養師教『你回歸輕盈必學七招』，一起施展豆漿的輕盈大法。」讓兩人嚇到後直說，「「我還躺著怎麼辦！」 《輕盈七日挑戰盒》規則十分簡單，抽籤決定接受挑戰運動項目，完成後就能得到一塊拼圖，將整個拼圖拼滿之後，就能立刻享用「高纖輕盈餐」。

第一個抽到的挑戰是「仙女降臨術」，兩個要一起開合跳50次、波比跳15次，一聽到「波比跳」，溫妮立刻雙手合十開始搖擺跳著「保庇跳」，讓關關立刻大喊，「才沒那麼簡單，那個是王彩樺」。一做完只見關關滿頭大汗，對著溫妮說，「我現在滿討厭仙女的」，接著溫妮抽起第二個挑戰，居然又是「波比仙女跳」，讓關關立刻大喊，「蛤？」，沒想到是調皮的溫妮想要鬧一下關關，真正的挑戰「女神系養成術」則是椅子深蹲、屈膝V型捲腹20次，一共有7種挑戰，裡頭更有像是互相握手的弓箭蹲等挑戰能讓情侶、朋友一起運動，不會因為重複、枯燥的動作放棄輕盈之路。

▼溫妮把「波比跳」做成「保庇跳」，讓關關馬上發火。



▼除了單人挑戰外，情侶、朋友間也可以搭配動作增添趣味。



經過了一番努力，兩個人終於收集完四塊拼圖，將高纖輕盈餐搬上桌準備享用，而他們打開了《輕盈七日挑戰盒》內的「回歸輕盈必學七招」秘笈，跟大家分享由統一陽光豆漿、營養師精心準備的招式教授給大家。溫妮就說，裡頭中的大餐前後平衡、日常微運動自己非常喜歡，還不小心把「能站就不要坐」說反，讓一旁的關關大吼說，「不要把真心話講出來！」

關韶文自己則選擇不喝飲料、上班簡單吃這兩項，因為開工大家難免會心情不好，這時就會訂飲料來調整心情，但糖份一多熱量就來，想要有參與感就「負責訂飲料」自己不要喝，或是喝無加糖高纖豆漿來代替珍奶、拿鐵，一樣能用好口感維持好心情。只要把握「回歸輕盈必學七招」上面七大原則，再跟著溫妮、關韶文一起進行《輕盈七日挑戰盒》，跟著上面的秘訣、運動在年後關鍵七天動起來，搭配統一陽光豆漿補充優質蛋白質，就能輕鬆跟同事不一樣。

▼只要把握年後關鍵七天，搭配統一陽光豆漿補充運動所需的蛋白質，就能邁向輕盈之路。







完整版輕盈七日挑戰內容：https://www.uni-sunshine.com.tw/events/content/27

統一陽光輕盈七日濾鏡：https://www.instagram.com/ar/127649392546730

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