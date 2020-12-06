「超大咖男神」現身台南！粉絲人海包圍4明星　網飲恨：好想找你

▲《開著餐車交朋友》開拍中！（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

黃秋生、KID（林柏昇）、宋柏緯主持LINE TV實境節目《開著餐車交朋友》，攜手走遍台灣尋找在地食材，也希望能透過美食結交圈內、圈外好友。先前黃秋生就曾在臉書上預告，「下一站台南，虱目魚粥。」當時貼文一出，立刻讓不少台南人嗨翻天，而稍早，還有網友在國華街、觀夕平台撞見這群人，照片曝光後，再度掀起討論。

一名網友稍早在「台南爆料公社-台南最大社團」上發文直呼，「國華街戰況激烈啊！大飛出場就是不一樣！」從他PO出的照片可以見得，黃秋生、KID（林柏昇）、宋柏緯和溫妮浩浩蕩蕩的走在國華街上，拍攝LINE TV實境節目《開著餐車交朋友》。這群人立刻吸引眾人目光，整條街可說是被擠得水洩不通，還有不少台南人拿出手機，將眾星風采全收在相簿內。

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▲黃秋生的出現吸引了不少人圍觀。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者透露，黃秋生、KID（林柏昇）、宋柏緯和溫妮稍早還有前往觀夕平台，自此以後，人潮就只增不減，「超多！根本進香團！」一群人全跟在後頭，相當熱鬧。

照片曝光後，不少網友全嗨翻，「現在他（黃秋生）是台灣巨星了」、「衝啊！馬上到，等我」、「好想找你！秋生」、「超有型的大飛哥」、「永遠的大飛哥」、「大飛哥都來台南了！我他X還在上班」。

▲整群人稍早也曾前往觀夕平台。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

據了解，節目自開拍後，就有不少粉絲很好奇餐車到底會開去哪，而在11月29日時，黃秋生也曾於臉書上分享節目側拍照，透露「下一站台南，虱目魚粥。」貼文一出，立刻吸引8.2萬人按讚，還有各地網友回應，「歡迎來台東玩」、「什麼時候來高雄」；可見黃秋生在台灣人氣有多高。