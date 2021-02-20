店員制止平頭男插隊遭毆！父見施暴片心疼「拳拳致命」：都往頭打

▲▼新北男酒醉不滿插隊被店員制止，竟出手痛揍店員頭部40拳。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者戴若涵／台北報導

新北市汐止區樟樹一路19日晚間發生一起事件！一名醉漢因插隊遭超商店員制止，竟瘋狂朝店員頭部猛揮近40拳，後被依照傷害罪送辦。店員父親見到施暴畫面也心疼不已，直言那種打法可以說是拳拳致命。

回顧整起事發經過，19日晚間一名38歲趙姓平頭男到超商購物時，因不願意排隊，當場遭26歲劉姓店員制止，沒想到輪到他結帳時，他竟情緒失控，不顧一旁穿著黑色外套的38歲黃姓友人阻止衝進櫃台，一把勾住劉姓店員的頸部，接連猛揮近40拳，一路從櫃檯內打到櫃檯外，現場一片狼藉。

警方獲報到場處理，見趙男仍不斷叫囂，只好將他強制上銬帶回派出所管束，頭部受到擦挫傷的劉男則是前往醫院驗傷提傷害罪，警方訊後依傷害罪嫌將趙男移送法辦。

而劉姓店員的父親見到施暴影片後，坦言很心疼，表示「任何一個小朋友被客人打的話，那做家長的心理的感受是怎樣」，並稱像那種打法，「可以說是拳拳致命，全部都往頭上打」，擔心兒子會腦震盪。另針對事發經過，劉父則稱，「買東西插隊嘛，那一般店員都會說『請你排隊』，可能是心理不舒服，認為是老客人（劉男才會出手傷人）」。（來源：東森新聞）

▲超商店員制止客人插隊遭狂毆，店員父見施暴片心碎。（圖／東森新聞）