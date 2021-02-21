考機車駕照先上課能拿1300元補助　全台52家機車駕訓班一次看

▲公路總局今年度持續辦理機車駕訓補助計畫，補助金額每名新台幣1,300元，名額共10,000名。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者賴文萱／台北報導

為提升騎乘機車安全，公路總局今年度持續辦理機車駕訓補助計畫，補助金額每名新台幣1,300元，名額共10,000名，期間自今年1月1日至11月30日止。只要符合報考駕照資格者皆可申請。

公路總局表示，機車駕訓補助自108年起開始推動，期間委託交通大學辦理研究分析駕訓成效，研究成果顯示，經過機車駕訓者，可延長取得駕照後之未發生違規及肇事騎乘時間；亦可降低取得駕照後之違規風險32%、肇事風險20%，顯示機車駕訓確有成效。

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全台52家機車駕訓班列表

台北市

1.大台北駕訓班 112-台北市北投區大度路三段185 02-28585700

2.聯合駕訓班 112-臺北市北投區大度路ㄧ段31 02-28936889

3.福安駕訓班 112-臺北市北投區大度路9號 02-28936872

4.華豐駕訓班 116-臺北市南港區南港路三段133 02-27830101

基隆市

5.培德駕訓班 201-基隆市信義區培德路73號 02-24653781

新北市

6.大龍港駕訓班 221-新北市汐止區忠一街9巷12號 02-26433007

7.光隆駕訓班 221-新北市汐止區新北市汐止區中興路38號 02-26907555

8.太順駕訓班 238-新北市樹林區八德街119號 02-86869266

9.飛龍駕訓班 238-新北市樹林區工興街5號 02-86881111

10.大新店駕訓班 231-新北市新店區安和路2段100巷12－1號 02-22126226

11.龍一駕訓班 220-新北市板橋區吳鳳路17-1號 02-22518888

12.淡大機車駕訓班駕訓班 251-新北市淡水區鄧公路32巷1之1號2樓 02-909595000

13.大慈駕訓班 237-新北市三峽區大智路2號 02-26728100

桃園市

14.長榮駕訓班 330-桃園市桃園區經國路390號 03-3578330

15.國泰駕訓班 330-桃園市桃園區國際路2段70號 03-3601155

16.大展駕訓班 330-桃園市桃園區龍泉五街120號 03-3699992

17.中正駕訓班 338-桃園市蘆竹區中正北路1588 03-2223328

18.大觀駕訓班 328桃園市觀音區大觀路四段435 03-4734597

19.太子駕訓班 320-桃園市中壢區後寮二路339號 03-4361488

新竹縣

20.新竹安駕駕訓班 304-新竹縣新豐鄉新竹縣新豐鄉重興村榮華街168號 03-5592637

21,日新駕訓班 302-新竹縣竹北市鳳岡路二段540巷136號03-5561212

新竹市

22.東亞駕訓班 300-新竹市中華路一段121號 03-5328997

23.新竹客運駕訓班 300-新竹市東區明湖路484號 03-5201127

台中市

24.大豐駕訓班 413-臺中市霧峰區草湖路185號 04-33792399

25.瑞聯駕訓班 407-臺中市西屯區西屯路三段162-90號 04-24613496

26.嶺東駕訓班 408-臺中市南屯區春社里嶺東路120號 04-23811832

27.豐年駕訓班 412-臺中市大里區大智路600號 04-22806677

28.中山駕訓班 420-臺中市豐原區三豐路1010號 04-25296277

彰化縣

29.全國駕訓班 505-彰化縣鹿港鎮海埔里顏厝巷67－23號 04-7789222

30.中興駕訓班 523-彰化縣埤頭鄉元埔村文化路145號04-8780108

31.國彰駕訓班 503-彰化縣花壇鄉北口村中山路2段581號 04-7863265

南投縣

32.成功駕訓班 542-南投縣草屯鎮中正路437巷20 049-2562074

33.德山駕訓班 557-南投縣竹山鎮延平里東鄉路8-126號 049-2641439

34.新生駕訓班 545-南投縣埔里鎮西安路一段555巷10號 049-2987878

35.大榮駕訓班 540-南投縣南投市三興里嶺興路66號 049-2229626

36.新天地駕訓班 542-南投縣草屯鎮成功路一段925巷9號 049-2322389

雲林縣

37.永慶駕訓班 646-雲林縣古坑鄉水碓村185之20 05-5827777

38.東泰駕訓班 654-雲林縣四湖鄉四湖鄉蔡厝村122號05-7873899



嘉義縣

39.新十全駕訓班 625-嘉義縣布袋鎮貴舍里半月95號 05-3452952

40.富邦駕訓班 608-嘉義縣水上鄉民生村忠孝街2-6號 05-2365388

台南市

41.大灣駕訓班 710-臺南市永康區西勢里廣興街170巷201號 06-2736338

42.中山駕訓班 711-臺南市歸仁區中山路三段551 巷81號 06-3300505

43.成功駕訓班 710-臺南市永康區中正二街211號 06-2433939

44.大台南駕訓班 717-臺南市仁德區文華路三段366 06-2707808

屏東縣

45.弘全駕訓班 926-屏東縣南州鄉屏東縣南州鄉同安村三千路56號08-8644108

46.潮州駕訓班 920-屏東縣潮州鎮太平路666號 08-7800111

苗栗縣

47.東昇駕訓班 362-苗栗縣頭屋鄉尖豐路141號 037-250505



高雄市

48.大新機車班駕訓班 811-高雄市楠梓區高雄市楠梓區高楠公路799號 07-3595555

49.大發駕訓班 高雄市鳳山區國泰路一段133號 07-7195599



宜蘭縣

50.亞洲駕訓班 268-宜蘭縣五結鄉仁七路111號 03-9553376

51.良友駕訓班 269-宜蘭縣冬山鄉照安路269號 03-9591167



花蓮縣

52.名人駕訓班 973-花蓮縣吉安鄉東昌村名人1號 03-8523220

▲研究成果顯示，經過機車駕訓者，可降低取得駕照後之違規風險32%、肇事風險20%。（圖／記者賴文萱攝）

今年度除辦理師資培訓外，也設計實地教學術科教案，模擬實地上路後道路實境，要求全體駕訓班使用融入現行術科教學，增加學員安全駕駛的觀念及實際上路技能。透過機車駕訓班接受扎實的交通安全知識及騎乘技巧教學，未來終生皆可受用。

公路總局近年積極鼓勵業者增設普通重型機車班，目前全台辦理機車駕訓班已有52家，讓民眾能夠就近接受機車駕駛訓練。

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