趙少康：江啟臣勿重蹈2020慘痛教訓　預祝「造王成功」





▲趙少康。（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席江啟臣主席宣布爭取連任，中廣董座趙少康20日晚間回應，預祝江啟臣「造王」成功，另外，他表示，國民黨千萬不可重蹈2016、2020黨內分裂、力量分散以致連續兩次失敗的慘痛教訓。

江啟臣上午於臉書發出《江啟臣參選宣言》，正式宣佈爭取連任，將為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。對此，趙少康表示樂觀其成，也祝福他選舉過程一切順利。至於江啟臣發願要做國民黨的「造王者」，自己不參加2024總統大選，趙少康表示尊重，並預祝江啟臣造王成功。

至於是否繼續爭取國民黨主席，趙少康表示，目前態度沒有改變，維持過去曾向江啟臣表達自己要先取得參選資格，再做進一步決定的立場。身為黨主席競爭者，趙少康強調，競爭歸競爭，最重要的是2024黨內一定要團結合作，各安其分、各司其職，集中意志與力量，才能打贏艱困的一戰，更不要忘記，除了勝選還要治國，才能讓台灣再次偉大。

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