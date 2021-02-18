買飲料收「10元打洞硬幣」！ 內行人曝黑暗用法：以前根本無敵

▲有民眾買東西後，收到奇特的「打洞10元」硬幣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者閔文昱／綜合報導

許多民眾買完東西店員找零時，會收到一些破損老舊的硬幣，不過就有一名網友在臉書上分享收到了一枚奇特的「打洞10元」，本以為這枚硬幣應該是不能使用了，沒想到不少內行網友馬上看出這枚打洞10元真正的「暗黑用法」，要原PO千萬別丟！

一名網友17日在臉書社團「爆怨公社」分享了一張照片，表示自己去飲料店買完飲料後，店家找錢給他，當下並沒有仔細查看就把錢收起來了，結果回家後才發現其中1枚10元硬幣上竟然有一個小孔。從照片中可見遭打洞的10元硬幣上面寫著「中華民國七十三年」，其中「三」字剛好有個洞，僅能看到一點字跡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO買完飲料當下並沒有檢查零錢，直到回家後才發現這枚穿孔硬幣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出引發了不少網友討論，結果意外釣出了許多內行網友曝光打洞硬幣的真正用法，有網友就解釋，「73年和75年的硬幣，那個年代，綁線刷任何投幣式的機器」、「這個是我在國小時看過的，同學有人用這種幣買飲料販賣機」、「這個是販賣機台的天敵啊」、「小時候在吊麻仔台的，無限玩」、「這就要綁魚線去投台阿」、「這個10元硬幣是外掛，專搞投幣機」、「這個是可以重複使用的」。

不過也有網友認為，硬幣打洞跟傳統民俗有關，古人為了要保佑家中孩童平安，會在每年農曆7月7日兒童的保護神「七星娘娘」聖誕時，用硬幣穿紅線戴在小孩身上，戴個幾天再拿下來，直到家中小孩成年為止。但也有網友提醒，「這樣毀損國幣，會被罰喔」、「損壞國幣，是有罪的」。