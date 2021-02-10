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台南南瀛綠都心　永康公園新春妝點完成美不勝收

▲新營南瀛綠都心及永康公園，新春布置花漾繽紛、綠意盎然，除夕前華麗登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新營南瀛綠都心及永康公園，新春布置花漾繽紛、綠意盎然，除夕前華麗登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府提供春節行春的新營南瀛綠都心及永康公園，新春布置花漾繽紛、綠意盎然，除夕前華麗登場！

▲新營南瀛綠都心及永康公園，新春布置花漾繽紛、綠意盎然，除夕前華麗登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康公園以「舞動精靈」為春節妝點的主題意象，於公園入口廣場設置繽紛的草花妝點入口景觀；中央廣場區則採用不同色系的草花植栽，透過五彩花海營造迎春喜氣的年節氛圍，並結合亮麗的五彩人型立牌，供大家在花卉迷宮裡尋找雀躍、跳動的可愛小精靈，使民眾感受戶外的清新自然，作為迎接2021的開場白，打開充滿希望的新年。

▲新營南瀛綠都心及永康公園，新春布置花漾繽紛、綠意盎然，除夕前華麗登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營區南瀛綠都心公園則以「四葉草」為設計主軸，於綠都心公園中央草坪設置四顆愛心組成花語為幸福的「四葉草」，打造春意盎然、希望幸福的氣息；並透過心型立體花壇及可愛的造型小牛，讓人們在花海中穿梭、打卡，在基地內找尋真正屬於幸福及幸運的「四葉草」。

▲新營南瀛綠都心及永康公園，新春布置花漾繽紛、綠意盎然，除夕前華麗登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，今年南瀛綠都心花藝創作展，作品十分吸睛，「抱樹」意喻相傳每個人都有一棵屬於自己的樹，沮喪、生氣、困惑、開心的時候，都可以抱著它，向它述說各種喜怒哀樂，它會默默地療癒你…；「日光浴」讓新春時節的南瀛綠都心公園大草坪上，有織網的湖、超大木平臺、有創意的樹、有微型的山，微縮了大臺南的地景意象，代表台南處處充滿愛心。適合闔家享受台南冬季日光浴、振奮與溫暖心緒的漫遊場域；還有「吹皺一池春水」、「山色」、「風景寫生」、「坐享森林」、「螞蟻雄兵」等作品，均別樹一幟。工務局歡迎市民、朋友相約台南市行春賞花趣，一同迎新春、過好年。

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