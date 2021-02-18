放假遇女子「邊通話邊匯款」　他正義魂上身...秒通知波麗士

▲高雄一名吳姓記者發現女子邊打電話邊匯款，即時通知員警阻詐。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

隨著網路、智慧型手機普及，詐騙集團看準網路的便捷及隱匿性難以追查，利用網路實施詐騙，詐騙歹徒大多透過架設假網站，先以臉書社團貼文、私人LINE群組及交友軟體(APP)，要求加入好友聊天，取得被害人信任後，再以「保證獲利」等話術，要求被害人匯款，騙取被害人錢財後，旋即消失，使被害人求償無門。

15日下午4點多，新興分局五福二路派出所所長接獲一名吳姓記者友人通報疑似身旁出現詐騙事件！吳男過年休假時發現有民眾一邊接電話一邊匯款，立刻打電話通報所長，所長指示巡邏員警及備勤同仁到場。

警方到場後，發現37歲的史姓女子正一邊接電話一邊滙款，警方立即制止史女，並告知史女不要聽從他人指示滙款，史女堅稱對方是認識半年的香港網友「曉飛」，因爲要投資朋友的公司，對方要求滙款新台幣10萬元至指定之帳戶，當時看到員警上門，還認為自己不可能遭到詐騙。

▲高雄記者發現女子邊打電話邊匯款，即時通知員警阻詐。（圖／記者黃子倩翻攝）

起初史女不願相信警方，但警方以自身經驗說明也遭遇過類似投資港股的詐騙手法，史女聽聞後才發現真的是詐騙！幸好臨門一腳阻止史女滙款，並將疑似詐騙電話封鎖，史女也未有損失。事後，所長許志萍耐心的向史女解釋這類詐騙手法，並查看其通訊軟體LINE訊息，確認是近來普遍的投資詐騙案件，不僅分析詐騙說法及疑點，也讓史女能帶著經驗提醒周遭的朋友，藉著這樣的力量讓詐騙遠離我們。

新興分局呼籲，近來受新冠狀病毒疫情影響，民眾居家時間增多，頻繁透過網路及手機接收各類訊息，致詐欺集團有機可乘，詐欺犯嫌常迎合時事話題創造各種詐騙話術，使被害人降低防備心態，再運用各種手法騙取人民血汗錢，若接獲訊息或電話要求匯款、領款，務必再三確認，有疑問先致電警方或是向165反詐騙專線求助，才不會讓詐騙犯輕易得手。

▲記者發現女子邊打電話邊匯款，即時通知員警阻詐。（圖／記者黃子倩翻攝）

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