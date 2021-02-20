台南流當業慘死案多人在逃　死者妻臉書發訃文...友號召百人送行

▲王男慘死街頭，王妻在臉書抒發對丈夫思念之情。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區2月16日驚爆街頭瘋狂追殺案，王姓男子遭刀刺車輾慘死，檢警初步調查疑為財務糾紛引起，已陸續拘提6人，其中蘇姓犯嫌等3人19日被台南地院裁定羈押禁見，另有主嫌等多名共犯在逃。王妻在臉書PO出訃文，邀親友提供丈夫生前照，預定3月7日舉辦告別式，請親友來送王男最後一程。

據了解，專案小組調查發現，死者生前從事汽車流當業，經營權利車買賣，最近曾和股東有財務糾紛，懷疑死者被追殺疑似與此有關，並將可能目標指向在逃的蔡姓男子。而命案發生後，死者友人於2月18日凌晨2時47分，10多人前往安南區公學路蔡宅叫囂、砸車、衝擊蔡宅鐵門、撒冥紙，要逼蔡男出來面對，台南市警三分局據報緝獲滋事者5人，依妨害秩序罪嫌送辦，並報請檢察官偵辦、建議聲押。

而王男慘死後，友人紛紛在臉書爆料，指王男是位「好人」，有情有義，絕非重利輕義之人，並對王男被指涉足「色情毒趴」十分不滿，認為子虛烏有，王男不是這樣的人，且於臉書號召「百人送行」參加告別式送王男一程。

另也有王男友人爆料，指蔡姓男子賭博欠債上千萬，找王幫助，獲加入權利車生意，但蔡男覺得賺太少，要王男做假帳遭拒後，蔡男竟在外放風聲說王男侵占公款，要處理對方，不少王男友人把王男之死、矛頭指向蔡男。不過，檢警均以偵查不公開，尚不願對王男友人所言回應或證實。

據了解，檢警拘提查獲的涉案6人中，19日被台南地院裁定羈押禁見禁止通信之蘇嫌、余、王3人，全部否認行兇，另2名郭姓男子1人因涉案被通緝，已移送發監，1人以2萬元交保，魏泩男子則雖涉案，但檢方以待查證而釋回。檢警認為必需將其他在逃共犯全部緝捕到案，才能完整釐清案情，還原真相。

王妻與死者王男感情似乎很好，王妻最近在臉書抒發對丈夫思念之情，王妻：「這一切來的太突然，有些話反覆在腦中徘徊，再等等我..，不會讓你等太久，我知道你最沒耐性了」、「我的天垮了，那幸福呢...」、「我的胖胖你怎麼捨得留我一個人」…，令人看了心酸。王妻19日在臉書PO訃文，預定3月7日為丈夫王男舉辦告別式，廣邀親朋好友提供亡夫生前照片，送他最後一程。

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