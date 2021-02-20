台南「扭」開治安監視網　2020年監視器偵破近3千件刑案

▲台南市警局指出，24小時全天候且全年無休的路口監視器，已儼然成為警方偵辦刑案及追查線索的重要利器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序犇牛年，台南市警局大力「扭」開治安監視網，絕對要讓心懷不軌或想要作奸犯科者，因膽怯而裹足不前不敢犯罪，也要讓心存僥倖自認不會走衰運，被警察查獲的犯罪投機分子，無所遁形，逃不出犯罪的枷鎖，宣示守護大台南安全的決心與信心。

台南市警局指出，24小時全天候且全年無休的路口監視器，已儼然成為警方偵辦刑案及追查線索的重要利器。日前，有不明人士貪圖私利私便，缺乏公德心的在台南市仁德區中洲公墓附近，任意傾倒事業廢棄物，破壞當地環境衛生與生態，警方獲知後，豈容得下宵小如此卑劣行為，不待輿論正言，暗下決心一定要給予重擊瞧瞧，隨即著手擴大調閱轄區內監視器，逐一逐筆比對行經該處之資料，經過連日的抽絲剝繭分析，終能撥開雲霧見明月，將案件查得水落石出，並將傾倒廢棄物之嫌犯，依廢棄物清理法函送台南地檢署偵辦，贏得廣大民眾豎立大拇指，齊聲叫好、按「讚」！

市長黃偉哲自上任以來，非常重視校園安全與治安議題，特別勉勵市警局人員，大台南市民非常支持市府各項施政政策，做市府後盾，而警察人員，亦要做市府的攻堅之矛，讓犯罪之惡澈底根除消滅。

黃偉哲市長也慨然提到，雖然去年10月不幸發生馬國女大生命案，但警方還是能將士用命的利用治安監視器來比對可疑車牌，並於6小時內迅速破案，將歹徒繩之以法，由此可見，治安監視器之於犯罪偵查與預防層面，至關重要，並訓勉警察人員，絕對要讓此類憾事不再發生，因此立即指示，務必守護校園通學道路安全，決議動用市府2020年度第二預備金6200萬元，由警察局、教育局及各級學校等單位實地盤點、勘察，選定合宜處所，規劃建置治安監視錄影系統192組，鏡頭1167支，置重點於地處偏遠、人煙稀少或設有夜間部之學校周邊通學道路，預計於2021年8月建置完成。

台南市警局長方仰寧表示，南警2020年調閱治安監視錄影系統而破獲刑案件數高達2870件，績效斐然，目前又有黃偉哲市長，關心挹注第二預備金支持，可謂「如虎添翼」，治安監視錄影系統擴增新建、汰舊更新，秉持「治安沒有最好，只有更好」，警察人員的責任與使命，將建構健康、優質、安全、宜居的大台南！

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