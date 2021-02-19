CNN首頁報導：台灣責怪「外力」阻疫苗　中國宣稱與此無關

▲美國CNN報導台灣購買輝瑞／BNT新冠疫苗受阻一事。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國CNN於19日報導，台灣責怪「外力」阻礙其疫苗採購合約，中國則表示與此無關，此消息被刊登在首頁版位。文中指出，雖然許多藥廠克服科學障礙，開發有效疫苗，但分配卻是一項艱鉅任務，可能面臨各種商業與地緣政治的緊張局勢干擾，而台灣與BNT的僵局就是最新例證。

衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中17日透露，台灣原本向德國藥廠BNT直接洽購500萬劑輝瑞／BNT疫苗，合約簽訂在即，卻受「外力介入」攔截，「我們相信有政治上的壓力……有人不希望台灣太高興。」雖然他沒有點名任何國家，但外界猜測，此事可能涉及來自中國的「政治壓力」。

▲台灣疫苗受阻躍上外媒首頁。（圖／翻攝外媒）

中國對此強烈否認，外交部抨擊台灣「利用疫情作為藉口，進行政治操作，炒作政治議題」，發言人華春瑩說，「民進黨應該做些實際的事情，促進台灣人民的健康與福祉」。國台辦發言人馬曉光18日批評，此事完全是「無中生有，信口雌黃」，並指控台灣繞過BNT大中華地區疫苗代理商「上海復星集團」，直接向母公司購買疫苗。

陳時中對此表示，台灣從未被BNT要求連絡中國代理商。上海復星尚未回應，而涉入BNT採購案的台灣東洋藥品（TTY Biopharm）也以保密協定為由，拒絕說明。

兩岸鬧得沸沸揚揚之際，BNT於18日發布聲明，證實將「向台灣提供我們的疫苗，作為全球承諾的一部分，相關討論正在進行中」。陳時中在當日記者會上對此表示歡迎，並形容此舉「表達善意」，希望能夠繼續完成原本的合約。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

CNN指出，台灣在疫情初期迅速禁止中國航班，實施嚴格邊境管制與隔離檢疫措施，取得全球罕見的防疫成功，截至19日僅通報9死與不到1000例的確診數字，且大多數皆為境外移入。儘管如此，台灣在疫苗施打方面卻落後許多亞洲國家，幸好先前已經成功遏止病毒，如今在加速推出大規模接種方面，面臨壓力較小。

與此同時，中國承諾將其疫苗打造為「全球公共產品」，提供53國疫苗援助，並已向22國出口疫苗。但是，台灣卻不在上述名單之列。



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