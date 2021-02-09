嘉大副教授升等沒過！發文控：系主任霸凌　校慶發手冊抗議

▲國立嘉義大學一名劉姓女副教授質疑升等未通過，是系主任從中作梗，於網路上發文誹謗。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

國立嘉義大學外國語言學系劉姓女副教授不滿2015年間提出教授升等，遭審查委員檢舉其著作抄襲，未通過申請，認為是時任張姓系主任於中間作梗，於2019年8月起在臉書以「嘉義，大學屠宰場」為題發文誹謗張女，還將發文內容印製成手冊於校慶期間對外發送。經張女提告後，日前檢方偵結，依加重誹謗罪提起公訴，並請從重量處7月以上有期徒刑。

起訴書指出，劉女2015年5月間向其任職的嘉義大學外國語言學系提出教授升等申請，不過遭審查委員檢舉其著作涉及抄襲等違反學術倫理情事，2017年2月14日被嘉義大學教師評審委員會決議，不予通過升等。

劉女認為，申請無法順利通過是因為該系時任系主任張女從中作梗，於2019年8月起先在臉書社團「嘉大聯誼會」以「嘉義，大學屠宰場」為題發文，內容主要提及「有一個女老師，因為主管的個人好惡，升等過程被無情的霸凌」，指謫張女為全憑主觀好惡任事，態度尖酸刻薄、濫用職權、結黨營私、打擊異己，對其施加職場霸凌。

接著劉女將臉書貼文印製成冊，分別於同年9月、嘉義大學舉辦研討會期間，以及同年10月校慶期間，將「嘉義，大學屠宰場」冊子對外發送，強調自己申請升等遭遇不公平對待。

張女認為，劉女作為已損害其名譽、人格及社會評價，因此決定提告。嘉義地檢署偵辦期間，因劉女否認犯行，且犯後態度不佳，勘驗相關事證後，依加重誹謗罪將劉女起訴，並請法院從重量處7月以上有期徒刑。

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