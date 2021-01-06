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太太不給看A片跟長輩告狀！小姨子批「塑博士」變態姊夫下場曝

▲▼印度一名男子發現妻子劈腿後上吊自殺，還把妻子送給外遇對象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小姨子臉書爆料姊夫向長輩告狀「太太不給看A片」，被檢察官認定涉嫌誹謗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

賴姓女子因為看不慣姊夫在臉書抱怨夫妻相處問題，公開留言回覆姊夫「碩博士學位，應該是塑博士學位，因為腦袋跟塑膠一樣」，還大爆料「連太太不給看A片都能打電話跟長輩們告狀」，姊夫憤而提告且拒絕和解原諒，台北地檢署調查認定這些內容無論事實真假，都是與公眾無關的私德問題，依加重誹謗罪起訴賴女。

起訴指出，賴女是在2019年12月14日下午，瀏覽臉書時，看到姊夫在抱怨和姊姊的相處問題，一時氣憤，留言回覆「我相信你眾多的朋友應該都不知道你私下是一個多變態的人，人格變態到都快把妻小殺死，我們不出聲，你當娘家都死人嗎？」

賴女還直指姊夫「別再跟我說碩博士學位，應該是塑博士學位，因為腦袋跟塑膠一樣」、「一個快50歲才結婚的人，應該就是有問(題)才會晚婚」、「棺材踏一半的人狂打回家騷擾女方家長…連太太不給看A片都能打電話跟長輩們告狀，到底噁不噁心」。

姊夫不滿被公開侮辱，憤而提告，台北地檢署一度處分不起訴，經高檢再議發回，檢察官再安排雙方進行調解不成，因賴女坦承這篇文章是她po的，檢方考量這些內容無論真假為何，都屬於私德，與公眾利益無關，卻足以貶損姊夫的名譽，因此依法起訴賴女。

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