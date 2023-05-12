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社會 社會焦點 保障人權

獨／2000萬勞斯萊斯Ghost被撞！喜美慘A左車頭　驚人維修費曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(12日)上午發生一起車禍，一部喜美轎車左轉時，擦撞到對向要右轉的勞斯萊斯左側車頭，雖然沒有人因此受傷，但是開轎車的60歲曾姓女子嚇壞了，這一撞不知得要賠多少。車主則無奈表示，前不久車身後側才被撞，修完才沒多久，又被撞了一次，粗估維修費恐得花100萬。

▲▼勞斯萊斯車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲勞斯萊斯慘被喜美A到左前車頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在12日上午10點35分，警方獲報，三民區九如一路、高速公路西側便道(建國路橋)發生交通事故。員警抵達現場，發現一台新車要價2000多萬的勞斯萊斯「Ghost」鬼魅，被本田喜美擦撞左前車頭，而喜美的右側車身也有凹陷，不過沒有人受傷。

▲▼勞斯萊斯車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼喜美轎車右側車身凹陷、勞斯萊斯左前車頭毀損。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼勞斯萊斯車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初調查，60歲曾姓女子駕駛本田轎車，沿九如一路內側快車道要左轉上建國路橋，對向的34歲黃姓女駕駛則開著勞斯萊斯，右轉上建國路橋，過程中發生碰撞。

警方初步研判，喜美車主左轉彎後未駛入內側車道，違反道路交通安全規則第102條1項8款，「對向行駛之左右轉車輛已轉彎須進入同一車道時，右轉彎車輛應讓左轉彎車輛先行，如進入二以上之車道者，右轉彎車輛應進入外側車道，左轉彎車輛應進入內側車道」，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

▲▼勞斯萊斯車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲勞斯萊斯「Ghost」鬼魅被A到。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，黃姓女駕駛發現自己撞上名車後嚇壞了，因為這部勞斯勞斯車款「Ghost」鬼魅要價不斐，2023款就至少要2200萬元以上。而勞斯萊斯女車主則是很無奈，因為前陣子車屁股才被撞，維修費大概花了100萬，最近維修好了，沒想到今天是被撞車頭，恐怕也得要花100萬。

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