　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

富二代被戴綠帽自殺！花4百多萬養「50萬粉Coser」　她偷情大玩SM

▲▼滄霽桔梗。（圖／翻攝自微博）

▲滄霽桔梗超性感。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博網友「倒大霉bot」日前發文稱，收到網友投稿爆料，「一富二代花一百多萬（人民幣，約新台幣431萬元）養知名Coser，結果Coser拿著他的錢跟別人SM，最終自殺進了ICU。」隨後，強大的網友也肉搜到這名女Coser本尊，竟是有50多萬粉絲的「滄霽桔梗」。

網友投稿稱，「我一哥們兒是富二代，被一個Coser給PUA了，然後初五因為這女的跟家人吵了直接吞了他能找到的所有安眠藥，當天就進了ICU。」該網友進一步描述，「Coser花了富二代哥們不少，分手之前預估花了一百多萬，而且這男的還給這女的專門開了家公司。」

▲▼滄霽桔梗。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料。（圖／翻攝自微博）

網友描述，「然後造成富二代抑鬱的原因是分手後，富二代想找她復合，但是那女的就釣著他，拿著他的錢買SM的道具跟別的男的happy，買了有1萬多塊的道具吧，這事兒被富二代發現了，相當於把他給綠了。」

最後，網友指出，「然後那女的還到處跟朋友說富二代家暴她，最後鬧到富二代爸媽那邊，這就給他搞抑鬱了吞了安眠藥進了ICU。」

離奇劇情瞬間引起網友熱議，他們紛紛留言，「啥sm項目買道具花一萬多？？？？？？？電鋸嗎？？？ 」、「1w裝備到底是啥，不是大家不相信啊，只是我們都想開開眼界」、「回收心碎富二代」、「皮具、蠟燭、乳膠衣之類的吧，這麼貴可能是進口的」、「花一百萬戀愛的富二代，原來也會為了感情而痛苦呀」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼滄霽桔梗。（圖／翻攝自微博）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／恐怖！萬里5小時2猝死　男倒海邊瞬斷氣
驚奇畫面曝！筊杯「垂直插立」神桌布　28小時不動
罔腰宣布懷孕　前男友「鳳梨」電話被打爆！本人怒發聲
心肌梗塞到院前身亡！1個月後「患者醒了」　名醫淚喊：是奇蹟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

抵制疫苗民族主義　華春瑩：中國疫苗猶如「隧道盡頭的光芒」

富二代被戴綠帽自殺！花4百多萬養「50萬粉Coser」　她偷情大玩SM

美國維持對陸加徵關稅　華春瑩：貿易戰沒有贏家

陸正名「電子競技員」「電競勸退」興起：認識行業內的殘酷

駁新疆「再教育營」　陸駐德大使：美法都有相同機構

為救人被熊群拖走！飼育員慘遭「活撕分屍」吞肚　遊客近距離目睹

工地施工驚見「1男7女合葬墓」　專家看後大喊：快挖！

香港迪士尼重新開張了！　上百遊客在外等候

東北人大建議「全面開放生育政策」　陸中央：可立足本地探索

陸外交部香港特派員謝鋒　升任外交部副部長

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

王大陸「環抱緊貼」李沁被罵翻：鹹豬手　凌晨急上火線回應！

想吃披薩！爛醉夫妻突攔外送員 遭拒絕竟揮拳狂吼「你強姦我」

母租車想炫耀「沒鑰匙也可以騎」　兒崩潰狂哭阻止：妳不要騎走啦！

看到汪同伴「樹葉換肉」也想要！　黃狗咬樹枝迎接愛媽：肉肉呢？

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」他緊張笑了

抵制疫苗民族主義　華春瑩：中國疫苗猶如「隧道盡頭的光芒」

富二代被戴綠帽自殺！花4百多萬養「50萬粉Coser」　她偷情大玩SM

美國維持對陸加徵關稅　華春瑩：貿易戰沒有贏家

陸正名「電子競技員」「電競勸退」興起：認識行業內的殘酷

駁新疆「再教育營」　陸駐德大使：美法都有相同機構

為救人被熊群拖走！飼育員慘遭「活撕分屍」吞肚　遊客近距離目睹

工地施工驚見「1男7女合葬墓」　專家看後大喊：快挖！

香港迪士尼重新開張了！　上百遊客在外等候

東北人大建議「全面開放生育政策」　陸中央：可立足本地探索

陸外交部香港特派員謝鋒　升任外交部副部長

俄國梅德韋傑夫直落三希臘新星　首闖澳網決賽對決球王喬帥

連鎖眼鏡行痴漢出沒！主任狂摸女店員　老闆竟喊：第3次再報警

台南安平殺人落網3煞全收押！沒認罪應訊狂扯淡　法官：都是共犯

女兒問「安太歲是什麼？」　正妹騎士聽答案笑噴：我快搞混了

國安人事大搬風　國民黨：只是為了撤換嚴德發

豪門尪家族破百人…「無心一句話」遭私訊轟炸　黃聖依揭婆媳關係！

陳明通接國安局長　陳以信一句話總結「委屈了」

劉以豪肖想母子戴同條鑽石手鍊　戴不下變媽媽獨享

宏碁2021台灣營運挑戰再成長　ConceptD可翻轉新品開賣

快訊／恐怖！萬里5小時2猝死　男釣客「身體怪怪的」倒海邊瞬斷氣

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

驚見「1男7女合葬墓」　專家看後大喊：快挖！

伴娘遭伴郎性侵！　隔天驚醒：姊夫也在

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

為救人被熊群拖走！飼育員慘遭活撕分屍吞肚

「留京女孩」初一困廁30hrs　1招獲救！

50萬粉Coser偷情大玩SM！害富二代男友自殺

電影看一半集體倒地！63人送醫致病原因曝

「長腿女神」情人節燒成骨架！拒絕求愛被殺死

長髮妹被野猴攻擊　扯下「一大坨」

父親病逝不到1年！母女同時懷孕…

解放軍證實中印邊境4官兵陣亡 加勒萬河谷衝突過程首揭露

阻疫苗售台？　國台辦：無中生有

陸春節總票房78億人民幣破影史紀錄 首位百億導演誕生

更多熱門

相關新聞

被南韓人當異類！BBC揭「脫北者悲歌」

被南韓人當異類！BBC揭「脫北者悲歌」

脫北者賭上性命從北韓逃到南韓之後，真的就一勞永逸了嗎？英國廣播公司（BBC）於18日就報導，其實脫北者進入南韓之後，不僅要適應兩地文化、經濟的落差，還要設法找穩定的工作才能生存，即使有福利政策補助，常常被視為「異類」的脫北者，心理與社會壓力仍然相當高，約15%的脫北者承認有自殺念頭。

憂心丈夫酒駕　憂鬱婦燒炭害子死判刑定讞

憂心丈夫酒駕　憂鬱婦燒炭害子死判刑定讞

失戀輕生不等於解脫！靈媒揭秘

失戀輕生不等於解脫！靈媒揭秘

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

23歲妻服毒自殺　夫翻手機驚見：看看胸胸

23歲妻服毒自殺　夫翻手機驚見：看看胸胸

關鍵字：

coser滄霽桔梗自殺

讀者迴響

熱門新聞

罔腰變性3年懷孕了！公開寶寶超音波照

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

快訊／趙小僑宣布喜訊：我懷孕了！

快訊／罔腰變性3個月秀孕照！高醫3點說法打臉

罔腰變性3年「腹腔懷孕」？醫：祝福你但不要鬼扯

罔腰沒卵沒子宮「高風險懷孕方法」曝：費用天價

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」

烏克蘭正妹被母逼來台灣　哽咽曝原因

台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！淡回：肝功能抽血

罔腰男友回應了！

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰PO懷孕超音波照！「的確在子宮裡」名醫提3質疑

全台首座梯田型菜市場9月台南啟用

更多

最夯影音

更多
「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」

「SM編舞師＋小栗旬親戚」登《創造營》！　free style超精準卡點…Amber喊「老師」
婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

婚後不跟長輩住？回家誰煮飯？　婆媳關係好難：我還不好意思罵她

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

痛別小鬼療傷...峮峮：不要提就沒事　忍氣喘跳啦啦隊「偶爾小力一點」

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

金正賢直播放閃申惠善「想念我的女王」　趙花眞VS金昭容..甜選中殿：花眞抱歉惹XD

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面