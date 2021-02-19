富二代被戴綠帽自殺！花4百多萬養「50萬粉Coser」　她偷情大玩SM

▲滄霽桔梗超性感。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博網友「倒大霉bot」日前發文稱，收到網友投稿爆料，「一富二代花一百多萬（人民幣，約新台幣431萬元）養知名Coser，結果Coser拿著他的錢跟別人SM，最終自殺進了ICU。」隨後，強大的網友也肉搜到這名女Coser本尊，竟是有50多萬粉絲的「滄霽桔梗」。

網友投稿稱，「我一哥們兒是富二代，被一個Coser給PUA了，然後初五因為這女的跟家人吵了直接吞了他能找到的所有安眠藥，當天就進了ICU。」該網友進一步描述，「Coser花了富二代哥們不少，分手之前預估花了一百多萬，而且這男的還給這女的專門開了家公司。」

▲網友爆料。（圖／翻攝自微博）

網友描述，「然後造成富二代抑鬱的原因是分手後，富二代想找她復合，但是那女的就釣著他，拿著他的錢買SM的道具跟別的男的happy，買了有1萬多塊的道具吧，這事兒被富二代發現了，相當於把他給綠了。」

最後，網友指出，「然後那女的還到處跟朋友說富二代家暴她，最後鬧到富二代爸媽那邊，這就給他搞抑鬱了吞了安眠藥進了ICU。」

離奇劇情瞬間引起網友熱議，他們紛紛留言，「啥sm項目買道具花一萬多？？？？？？？電鋸嗎？？？ 」、「1w裝備到底是啥，不是大家不相信啊，只是我們都想開開眼界」、「回收心碎富二代」、「皮具、蠟燭、乳膠衣之類的吧，這麼貴可能是進口的」、「花一百萬戀愛的富二代，原來也會為了感情而痛苦呀」。

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