被南韓人當異類！BBC揭露脫北者悲歌　15%承認動過「自殺念頭」

▲許多脫北者冒著生命危險到達南韓，圖為南北韓軍事分界線。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

脫北者賭上性命從北韓逃到南韓之後，真的就一勞永逸了嗎？英國廣播公司（BBC）於18日就報導，其實脫北者進入南韓之後，不僅要適應兩地文化、經濟的落差，還要設法找穩定的工作才能生存，即使有福利政策補助，常常被視為「異類」的脫北者，心理與社會壓力仍然相當高，約15%的脫北者承認有自殺念頭。

根據BBC報導，脫北者到達南韓後必須先接受情報部門調查，其後3個月內將再重新安置教育學校「統一院」中，學習關於南韓社會的各種知識，包含如何使用ATM、搭乘大眾交通、何謂民主制度下的公民、開通手機與銀行帳戶以及如何求職等。離開統一院後，會住進政府分配的公租房，除了輔導員或已安頓的脫北者會提供額外協助外，每位脫北者還會被指派一名警察負責監視。

脫北者組織「自由朝鮮」研究主管樸石吉（Sokeel Park）表示，監視警察通長是年長警官，形象似於父親，可看作被分配的一名當地友好人士，他們向志工一樣時不時會來檢查與問候，有時甚至會成為朋友，但南韓政府在提供心理輔導方面卻仍待改進。

▲當選南韓國會議員的脫北者，太救民。（圖／路透社）

2019年就曾發生脫北女性與兒子死在公寓中，當時媒體報導稱他們是餓死的，但鄰居卻說她時常焦慮不安。報導稱，許多脫北者遭受極度創傷，卻很少尋求幫助，也不知道求助管道，根據調查，約15%的脫北者承認有自殺念頭，比南韓平均值高出10%。

朝鮮分析家費特蒂茨基（Fyodor Tertitsky）說，對於脫北者來說，南韓生活可能是孤立的，這不僅是因為他們進入了一個截然不同的射會，更是因為他們常被人視為「異類」，也不能反鄉，因為脫北者已經被當作叛徒，被迫切斷與親友或熟悉環境的聯繫，「如果是（被迫）逃離，這將會是創傷性的經歷。」

▲脫北者團體空飄傳單一度引發兩韓關係緊張。（圖／路透）

受訪的31歲脫北女性金智英（Kim Ji-young音譯）表示，由於兩韓的教育完全不同，北韓人在南韓可以做的工作微乎其微，年輕女性通常會在餐廳端菜，之後能轉型做廚房助理，男性則通常從事網購包裝或建築業，「這很難，因為脫北者從未聽過兼職，也從來沒有自己找過工作，他們在面試中常常被忽視。」

報導提到，南韓政府會提供脫北者教育津貼，除了不需支付大學學費外，35歲以下也能免費就讀研究所，以及各種獎學金與工作獎勵。另外，脫北者的孩子可以選擇就讀的南韓當地學校，或針對北韓兒童的專門學校，但兩者皆有其缺點。費特蒂茨基說，專門學校不是好的選擇，因為無法接觸南韓社會，但在當地學校又會面臨被同儕看不起、排斥的殘酷現實。

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