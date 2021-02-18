女駕駛國道追撞！下秒「鬼之切出」狂飆1km才停…比丘尼遭撞送醫

▲女駕駛撞完車以後，狂飆1km才停下。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

國道一號初六發生追撞車禍，2名比丘尼駕車行經彰化路段，突然遭到後方車輛猛烈撞擊，導致車尾全毀、2人還因此送醫。不過肇事車輛事發後，非但沒有馬上停下，還高速行駛約30秒，最後才在路肩停車，場面讓人看傻。詳細肇因為何，仍待警方進一步釐清。

一名男子在「彰化踢爆網」上發布一段影片，片中一輛白色轎車正常行駛，突然有輛白色轎車從後方高速切入，接著撞上前車車尾，導致前車嚴重受損，停在路中間。

後方白車肇事後，非但沒有停下，反而又向外切去，一路高速前進，直到行駛約1公里左右的距離，才將車輛停放在路肩。

▼肇事車輛最後停下的地點，距離事發地已有約1公里的距離。（圖／《東森新聞》）



據了解，前車的駕駛與副駕駛都是比丘尼，當時看到西螺休息站，準備進入，車速沒有很快，被撞的當下腦袋一片空白，完全沒有反應過來，且對方車輛車速過快，意識到被撞時，已經看不到肇事者。

救護人員到場，發現2名比丘尼都有輕微的手腳擦傷，因此將2人送往醫院救治。對此，警方初步調查，38歲的崔姓女駕駛當時開著車輛，原先在外側車道，疑似失控偏離，跑到中線車道，撞上比丘尼們駕駛的車輛，接著又往前拖行，共造成3人受傷。

警方研判，肇事車輛沒有肇逃的嫌疑，但為何追撞前車，以及追撞後為何沒有立刻停下，仍在進一步釐清當中。

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