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潛海戰將及海洋巡守隊發揮功能　台東海洋環境管理獲特優獎

▲▼潛海戰將及海洋巡守隊協助清理海洋廢棄物，成效有目共睹。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼潛海戰將及海洋巡守隊協助清理海洋廢棄物，成效有目共睹。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣近年來推動海洋環境教育宣導及油污染緊急應變工作有成，海洋委員會海洋保育署針對全國19個臨海縣市進行「海洋環境管理考核」，台東縣的海洋環境管理工作首次榮獲特優獎。

台東縣長饒慶鈴表示，未來將從環境教育、油污染防治、污染源稽查及環境監測等四大面向著手，持續精進海洋環境管理，與全縣民眾一同守護海洋。

▲▼潛海戰將及海洋巡守隊協助清理海洋廢棄物，成效有目共睹。（圖／台東縣政府提供，下同）

海洋環境管理考核項目為海洋污染應變及演練、海洋污染稽查管制、海洋垃圾清除處理及環境教育宣導、海洋水質監測及創新作為等，台東含離島海岸線總長度243公里，海岸線狹長縣市在海洋環境管理上備受考驗，除了環境保護局每年持續辦理海洋環境教育宣導及油污染緊急應變演練以外，也成立台東縣三組淨海聯盟，有漁船為主的環保艦隊、潛水員為主的潛海戰將，及由民眾、社區居民組成的海洋巡守隊，共同打擊海洋廢棄物及防範海洋油污染，未來將持續推動永續海洋的目標。

▲▼潛海戰將及海洋巡守隊協助清理海洋廢棄物，成效有目共睹。（圖／台東縣政府提供，下同）

環保局指出，台東擁有豐富的海洋生態環境和狹長的海岸線及兩處離島，也是近年來國內熱門觀光景點旅遊據點，在海洋垃圾清除處理及環境教育宣導考核項目中，經由招募的環保艦隊已達963漁船，去年共計帶回海洋廢棄物3020公斤，在海中作業的船隻若能配合收集海洋廢棄物，在日積月累之下，無形中可減緩海洋遭受污染廢棄物的壓力，此次獲得特優獎項肯定，潛海戰將及海洋巡守隊亦發揮協助清理海洋廢棄物，成效有目共睹，縣府盼與民眾攜手持續推動守護海洋工作。

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