　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

零失竊！過年花價漲宵小覬覦　警民組隘勇隊巡花田

▲員林警分局與社區合力防竊。（圖／員林警分局提供）

▲員林警分局與社區合力防竊。（圖／員林警分局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

春節將近，應景花卉及苗圃供不應求、價格飛漲，易引起宵小覬覦，員林警分局輔導永靖鄉五福社區、福興社區分別成立「永靖苗圃漂鳥隘勇隊」、「永靖荖葉漂鳥隘勇隊」，由社區巡守隊偕同警方加強輪流巡守，以充分達到嚇阻與社區預防犯罪的效果，期讓花卉、苗圃及荖葉等作物零失竊，共同維護農作物安全。

▲員林警分局與社區合力防竊。（圖／員林警分局提供）

員林警察分局有感於農民的辛苦，為防制宵小趁機行竊，要求轄內所屬分駐(派出)所、偵查隊及內勤等單位，針對轄區花卉、苗圃及荖葉分布區域及農民提出之申請保護區域，綜合規劃納入護農巡邏路線，另利用分局舉辦的社區治安座談會、義警、民防、守望相助巡守隊訓練及員警家戶訪查時機，教導農民如何防制農產品被盜竊，並隨時受理農民申請警力協助防竊護果巡邏，目前永靖分駐所與同安派出所已規劃出全方位的巡邏路線，警方將以積極巡邏防制勤務作為，嚇阻宵小竊取農民辛苦栽培的農作物。

▲員林警分局與社區合力防竊。（圖／員林警分局提供）

分局長謝錫釗表示「警力有限、民力無窮」，非常感謝協勤民力——永靖鄉五福及福興守望相助隊長期維護地方治安及交通的努力，與警察攜手防制竊賊，以保障社區民眾生命財產安全，期能夠達到轄內農產品竊盜「零發生」的目標。

▲員林警分局與社區合力防竊。（圖／員林警分局提供）

棉被裹屍案3大巧合讓運將跪地認罪，命案現場此時燈光全滅...

歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
母邀大女兒男友「3P床戰」　小女兒裝睡拍下影片瘋傳
刑案追蹤／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16掃射」慘死摩
LIVE／未來一周還有地震？　氣象局最新說明
凌晨2分鐘連2震　研判是前天規模6.1餘震
過年前悲劇！73歲嬤騎車衝出巷口　慘遭聯結車輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老翁銀行提領現金　里警護送平安返家

零失竊！過年花價漲宵小覬覦　警民組隘勇隊巡花田

確定無風險！　鄭文燦訪視大溪老街品嚐百年油飯

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

歲末年終道感謝　楊偉甫慰勞台電桃園員工肯定全年無休供電

春節連續假期　新北「路邊停車位」調整收費時段

新北擴大紅線夜間時段停車範圍　全長7079m增1180格停車位

國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

辣模子涵現身好市多

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

送餐到天母豪宅女主人熱情應門 下秒「降千元紅包」外送員暈了！

在叫我嗎？牠現「超不科學回眸」 130度凹頭露燦笑：這角度比較帥

國道1號深夜「4車連環撞」2死4傷　車翻覆被甩出！55歲男當場身亡

國道逆向「時速破百」狂飆24.5km！警網攔截見熟女　脫序原因曝光

老翁銀行提領現金　里警護送平安返家

零失竊！過年花價漲宵小覬覦　警民組隘勇隊巡花田

確定無風險！　鄭文燦訪視大溪老街品嚐百年油飯

台南藍軍請黃偉哲送市民「小紅包」　7天年假勿收停車費

桃園11家急救責任醫院區域聯防　春節醫療服務不打烊

預約清運大型傢俱要快！　桃園環保局單周受理近8,000件申請

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　8日晚間線上直播同歡

歲末年終道感謝　楊偉甫慰勞台電桃園員工肯定全年無休供電

春節連續假期　新北「路邊停車位」調整收費時段

新北擴大紅線夜間時段停車範圍　全長7079m增1180格停車位

十分瀑布、深澳RailBike除夕休園！新北市景區春節營業懶人包

遭爆「家庭有嚴重問題」　畢書盡罕見動怒「胡說八道」氣喊告

包庇女友應召站！屏東警竟當軍師　「偷給臨檢班表」教躲查緝

訂單動能強勁！鈞興-KY首月營收飆2.86億元　連續三月刷新歷史新高

通霄雕刻廠暗夜大火！60坪鐵皮屋全燒光　他嘆：這年怎麼過

交往7年！她偷看手機驚見「男友叫別人老公」　傻眼提分卻遭拒

清純戲劇女星「飯局價碼曝光」！　酒國名花重操舊業曝內幕

快訊／台灣首波取得AZ疫苗20萬劑！陳時中14時記者會親說明

老翁銀行提領現金　里警護送平安返家

開賭了！23男女「天九牌對決」拚過年　20到30歲全是無業年輕人

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

台南藍軍請黃偉哲7天年假勿收停車費

桃園急救責任醫院　春節服務不打烊

確定無風險！　鄭文燦訪視大溪老街

天氣好短期葉菜生長快　價格跌破10元關卡

桃園單周受理近8,000件　大型傢俱申請

屏東市千禧公園綵燈節啟燈　線上直播同歡

台電董事長楊偉甫　慰勞桃園員工辛勞

大媽閒聊遇消防小鮮肉竟被電暈...一氧化碳中毒啦

黃偉哲慰勉警察人員及協勤五力

新北擴大紅線夜間時段停車範圍

老翁坐輪椅過馬路　警擋車救援

寶瓶星號去年今天靠泊基隆港　林右昌：守住防疫第一線

服飾店暖心送新衣！　家扶兒開心挑衣服感受新年氛圍

台南大地震5週年　他憶「小妹妹獨活全身傷」淚崩

更多熱門

相關新聞

兇手太狂超噴笑！員林「逾10樹燈」電線遭截斷

兇手太狂超噴笑！員林「逾10樹燈」電線遭截斷

繼牛年裝置藝術玩偶斷頭事件後，彰化員林公園再發生盤置在樹上的燈飾電線遭到惡意破壞，市長游振雄氣得報警，員林警方不敢大意出動鑑識小組深入追查，奇怪的是100多根斷掉的電線末端竟是不規則狀，疑似被咬斷的痕跡，此時「嫌犯」竟大方闖入繼續作案，絲毫不害怕員警，原來兇手就是可愛的大松鼠。

花蓮密織水環境守護網　19支巡守隊全縣服務

花蓮密織水環境守護網　19支巡守隊全縣服務

富豪超多　全國就屬員林市最敢生

富豪超多　全國就屬員林市最敢生

彰化孝子籌母喪葬費...隔日騎車自撞亡

彰化孝子籌母喪葬費...隔日騎車自撞亡

頂新和德基金會邀民眾造訪永靖

頂新和德基金會邀民眾造訪永靖

關鍵字：

永靖隘勇隊員林巡守隊

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

即／2分2震！5.7強震警報沒響

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

翁立友又被控性騷擾！

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

快訊／00:56發生規模5.5地震　最大震度3級

湯屋情侶大練「碧血洗銀槍」！房務小妹崩潰了

23歲妻服毒自殺　夫翻手機驚見：看看胸胸

更多

最夯影音

更多
國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷

國道1號彰化「4車連撞」嚴重事故！1死5傷
80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診　套套跟潤滑液是自己用(更)

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

辣模子涵現身好市多

辣模子涵現身好市多

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

板橋騎士鑽車縫「被輾碎頭」！恐怖瞬間曝光　YouBike男目睹傻了(更)

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面