零失竊！過年花價漲宵小覬覦　警民組隘勇隊巡花田

▲員林警分局與社區合力防竊。（圖／員林警分局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

春節將近，應景花卉及苗圃供不應求、價格飛漲，易引起宵小覬覦，員林警分局輔導永靖鄉五福社區、福興社區分別成立「永靖苗圃漂鳥隘勇隊」、「永靖荖葉漂鳥隘勇隊」，由社區巡守隊偕同警方加強輪流巡守，以充分達到嚇阻與社區預防犯罪的效果，期讓花卉、苗圃及荖葉等作物零失竊，共同維護農作物安全。

員林警察分局有感於農民的辛苦，為防制宵小趁機行竊，要求轄內所屬分駐(派出)所、偵查隊及內勤等單位，針對轄區花卉、苗圃及荖葉分布區域及農民提出之申請保護區域，綜合規劃納入護農巡邏路線，另利用分局舉辦的社區治安座談會、義警、民防、守望相助巡守隊訓練及員警家戶訪查時機，教導農民如何防制農產品被盜竊，並隨時受理農民申請警力協助防竊護果巡邏，目前永靖分駐所與同安派出所已規劃出全方位的巡邏路線，警方將以積極巡邏防制勤務作為，嚇阻宵小竊取農民辛苦栽培的農作物。

分局長謝錫釗表示「警力有限、民力無窮」，非常感謝協勤民力——永靖鄉五福及福興守望相助隊長期維護地方治安及交通的努力，與警察攜手防制竊賊，以保障社區民眾生命財產安全，期能夠達到轄內農產品竊盜「零發生」的目標。

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