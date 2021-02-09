推進宗教中國化　陸《宗教教職人員管理辦法》5／1上路

▲大陸國家宗教事務局公佈《宗教教職人員管理辦法》。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家宗教事務局今（9）日公佈《宗教教職人員管理辦法》，這項規定將於2021年5月1日起正式實施。綜合陸媒報導，《宗教教職人員管理辦法》施行後，對於深入貫徹落實《宗教事務條例》、規範宗教教職人員管理、加強宗教人才隊伍建設、推進宗教中國化，具有重要意義。

▲北京王府井天主堂。（圖／記者魏有德攝）

《澎湃新聞》報導，《宗教教職人員管理辦法》共七章五十二條，規定宗教教職人員的權利和義務，規範宗教教職人員行為，明確宗教教職人員權利救濟渠道。規範宗教教職人員、宗教活動場所主要教職的備案，加強宗教教職人員證書的管理。規定宗教事務部門依法對宗教教職人員進行行政管理，保護宗教教職人員的合法權益。明確宗教團體、宗教院校、宗教活動場所在教育、培養、管理宗教教職人員方面的職責。強調加強宗教教職人員信息化管理。

《宗教教職人員管理辦法》總則裡第三條提到，「宗教教職人員應當熱愛祖國，擁護中國共產黨的領導，擁護社會主義制度，遵守憲法、法律、法規和規章，踐行社會主義核心價值觀，堅持我國宗教獨立自主自辦原則，堅持我國宗教中國化方向，維護國家統一、民族團結、宗教和睦與社會穩定。」

此外，《宗教教職人員管理辦法》也將宗教人員應盡的權利和義務載明，以及不得從事危害國家安全、公共安全，宣揚、支持、資助宗教極端主義，破壞民族團結、分裂國家，進行恐怖活動或者參與相關活動；干預行政、司法、教育等國家職能的實施；受境外勢力支配，擅自接受境外宗教團體或者機構委任教職，以及其他違背宗教獨立自主自辦原則的行為。