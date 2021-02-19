濟州5星飯店玻璃牆「以為不透明」　新婚夫妻怒控：裸體全被看光！

▲ 這對夫妻上傳照片指出，從1樓餐廳就能看到廁所內部。（圖／翻攝自南韓論壇bobaedream）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓網路論壇近來瘋傳一則貼文，主角是一對新婚夫妻，日前飛往濟州島度蜜月，投宿一家上月新開幕的5星級豪華酒店，未料以為是單向透視的玻璃根本從外頭就可清晰看見裡面，全裸模樣恐怕早被看光光，氣得上網大罵。

一名網友16日以「濟州島5星級飯店桑拿客人裸體外流事件」為題，在網路論壇發文，自稱「雖然疫造成許多困難，但仍帶著對幸福新婚生活的憧憬，前往濟州島度蜜月歸來的新婚夫妻」。他們預約一家新開幕的5星級飯店，沒想到幸福蜜月之旅卻成為最糟糕的回憶。

他們說明，飯店提供大床房房客使用的桑拿房外牆是整片玻璃，聽說外面有貼上反射膜，以為在裡頭能盡情欣賞外面的風景，但從外面看不見裡面，因此連續2天都有使用，也曾看到未成年的小女孩來使用。

然而，旅行最後一天，他們在飯店外散步時，不經意抬頭看向樓上桑拿房的方向，竟發現從外頭就能看到裡面，宣稱連牆上溫度計上的數字都能清楚看見。向業者反映後，飯店方宣稱，外部的確有反射膜，白天看不到裡面，晚上則會將遮簾放下。但這對夫妻主張，從來沒看到遮簾被放下過。

他們在業者陪同下確認，從飯店入口處、步道、停車場到幾間客房陽台，都可清楚看見同一間桑拿房和旁邊的廁所內部。男子表示，他和妻子都曾全裸使用桑拿房和廁所，讓他們受到極大的衝擊，且許多房客可能根本不知自己已經受害。

業者16日則發表聲明回應，因管理上的疏失，桑拿房部分區域未確實將遮簾放下，事發後已改變管理規則，不論白天或晚上，遮簾都不會拉開，並稱經確認監視器影片，並未發生房客擔心的裸體外流狀況。

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