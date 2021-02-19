「最美Uber外送員」直播爆紅！客見「超凶身材」驚豔：一起吃？

▲「正妹Uber外送員」堀みづき擁有精緻臉蛋及魔鬼身材，直播後也闖出一片天。（圖／翻攝自堀みづきIG）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本號稱「最美Uber外送員」的「堀みづき」近日在直播圈大放異彩，長相甜美的她過去曾演出知名手遊「怪物彈珠」的廣告，活躍於各種廣告及綜藝中，並擁有各種資格證照，由於日本去年因疫情發布「緊急事態宣言」，她為了幫忙開餐廳的媽媽而做起外送而爆紅，現在更開始嘗試直播，目前已經擁有超過1.5萬名粉絲，更拍攝了個人電子寫真集。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，堀みづき生於山形縣，6歲時與媽媽一起移居東京，從小就很獨立，且做事極有規劃，一旦決定了便會用盡全力完成，後來就讀美容專門學校，並考取多張資格證照，23歲出演「怪物彈珠」的廣告走紅，正式邁入演藝圈。

▲堀みづき為幫助經營餐廳的母親，開始做Uber外送的工作。（圖／翻攝自堀みづきIG）

由於疫情影響，日本去年發布「緊急事態宣言」，限制多數餐飲業者營業時間，為了幫忙開餐廳的媽媽，堀みづき開始做起Uber外送，因為甜美可人外型和親切服務受到不少客人歡迎，後來更登上雜誌，被譽為是「最美Uber外送員」。她也很滿意這份工作，「除了賺錢之外還能順便運動，讓我在自肅期間保持過去的步調」，並分享曾經有多次因為亮麗外表而被客人搭訕的經驗，還有收貨的小哥哥一見到她就驚艷直問「要不要進來一起吃」。

堀みづき從6月開始受邀在機app「Pococha」直播，每天真誠分享自己的生活點滴，有時更會直播長達12個小時，和不同觀眾相互分享生活心情，讓她感到充滿動力，並會在每天睡前反思直播還有那些需要改進的部分，如今堀みづき在Pococha上已擁有超過1.5萬名粉絲，還當上酒田市的觀光大使，廣受觀眾歡迎。