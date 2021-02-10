哥哥我不想努力了！徵友神器R8車主現身羞曝：小姐姐們真的很主動

記者陳豐德／新北報導

新北市一名千萬超跑R8的男車主將車身當成廣告，徵求「滿18、身材好、單身的小姐姐，不想努力的佳」，《ETtoday新聞雲》獨家追蹤到車主陳男，他親自開著R8接受採訪，靦腆地只是因為跟朋友賭酒量拚輸了，才被迫接受這個處罰，而貼上交友資訊後IG迅速破萬人追蹤，有不少小姐姐開門見山就說「我不想努力了」、「載我去兜風」，讓害羞的他難以招架，還透露自己找對象主要還是看「感覺」，目前進展龜速，仍在跟幾名小姐姐培養感情中。

▲使用R8徵友神器的車主曝光，坦言小姐姐們真的都很主動。（圖／記者陳豐德攝）



「轟隆隆隆隆隆！」一輛亮黃色的超跑AUDI R8 V10從道路上駛來，光那如野獸般咆哮的引擎聲響，就讓經過正妹頻頻回頭關注，但更讓她們更在意的是車身兩側，都用貼膜的方式印上斗大字樣「徵求小姐姐，滿18、身材好，不想努力的佳，陪我到處玩，吃住全包」等語，車頭並附上車主的IG帳號。

25歲從事網路行銷業的R8車主陳姓男子，約訪當日身穿潮牌到場，愛車是在去年底以二手價約340萬元購入，由於底盤較低，愛車的他也沒有太常開出。說起為什麼要用愛車R8當徵友工具，他反倒害羞起來。陳男表示當初在12月底跟朋友打賭誰的酒量最差，果不其然自己不勝酒力，朋友想到當時西門町的舉牌妹正流行，於是決定將徵友訊息印在新買的愛車上，也希望自己能交到一些不錯的朋友。

▼斗大徵友字樣吸引萬人追蹤陳男IG。（圖／記者陳豐德攝）



「講簡單一點，就是我們想弄他啦！」2名始作俑者不忘在旁補了一句，徵友文稿也由他們一手操刀，儘管在路上確實會讓正妹頻頻回頭觀望，IG追蹤數迅速破萬人，但這也害慘了陳男，不僅停在路邊車門被人吐檳榔汁，甚至停等紅燈時一旁眼紅的駕駛也會鬥性爆發，猛踩油門想要挑釁「尬車」。

記者好奇為何要設定交友年齡限定要「滿18歲」，難道未滿18歲的妹妹就不想努力了，想找哥哥依靠也不行嗎？陳男則笑著說自己的交友範圍其實設定在正負5歲之內，也就是30到20歲都可以認識看看，「小於18歲的我會變成誘拐未成年啦」。

▼從事網路行銷業的陳男說自己交友主要還是看感覺。（圖／記者陳豐德攝）



在使用R8徵友神器後，還真的有近30名小姐姐傳私訊與陳男聊天互動，他坦承一開始真的有嚇到，有一些人真的很主動，企圖心也相當明顯，開門見山就說「能不能載我去兜風」，但個性害羞的他則認為進展太快，還是想等到聊熟一點再說，到截稿時仍未載任何一名小姐姐出去玩過，

車身開明的交友訊息與車主個性多少有點「圖文不符」，陳男也無奈地說：「那也不是我想貼的」。由於徵友訊息是印在貼膜上，只要撕下就可以無痕清除，儘管打賭輸的陳男悔不當初，跟記者訴苦道「我一直都想撕掉，但被他們拒絕！」這徵友神器到底要使用多久？2名損友倒是想持續看好戲，賊笑著說「過陣子再說好了」。

▼不想努力的小姐姐們求上車私訊內容曝光。（圖／當事人提供）



▼R8車頭也貼上斗大的IG帳號。（圖／記者陳豐德攝）

