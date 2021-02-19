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屏東瑪家專五道路啟用　入山遊客爆近3倍…警籲：不要「爬黑山」

▲瑪家鄉專五道路啟用，申請入山遊客爆量 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲瑪家鄉專五道路啟用，申請入山遊客爆量 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉專五道路9日啟用後，由於該道路屬於山地管制區範圍，吸引不少遊客上山體驗，8天湧入752人申請入山，內埔警分局已加派人力因應。

▲瑪家鄉專五道路啟用，申請入山遊客爆量 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼內埔警方加派人力因應。

▲瑪家鄉專五道路啟用，申請入山遊客爆量 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

依據國家安全法規定，人民入出山地管制區，應向警察機關申請許可；未經申請許可無故入出管制區，經通知離去而不從者，處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科1萬5千元以下罰金。

瑪家鄉山地管制區範圍涵蓋北葉村及瑪家村，均經國防部會同內政部劃為管制區並公告，專五道路即為貫穿該兩村之主要道路。該道路於2016年經縣府公告為專用道路，西起禮納里部落，東迄舊筏灣部落，全長8公里，須依法申請，始得入山。

諸多登山客愛好者的白賓山登山口，即位於專五道路4.2公里處，屬於山地管制區範圍。緣瑪家鄉公所9日進行該專五道路(希沙屋瑪SISAUMAQ)啟用典禮，並派員於專五道路起點處管制，對於未申請核准者，輔導就近至瑪家分駐所辦理入山申請。

據警方統計，自該專五道路9日啟用至春節連假結束，短短8天，臨櫃至瑪家所申請入山計有265件752人，遠遠超過2020年全年的108件272人。因應湧進申請入山的人潮及配合防疫政策，該分局業加派志工協助民眾資料填寫及額溫量測，也請入山申請者能耐心等候。

分局長蔡耀順提醒，遊客進入山地管制區應依法辦理申請，避免「爬黑山」，俾能掌控在山人別，遇突發事故，始能即時應處及救援；對於白賓山長期登山者，將依「人民入出臺灣地區山地管制區作業規定」，一次性核予90日期程；另為快速登山客入山申請作業，該分局將研議簡化申辦流程，於紙本查核無訛後，先行發給證明，避免民眾等待電腦輸登久候。

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