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買藝fun劵匯款多按一個0　要1千給1萬被「不讀不回」怒提吿

▲▼文化部推出藝fun券，卻衍生許多買賣糾紛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲文化部推出藝fun券，卻衍生許多買賣糾紛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子日前在臉書社團上，以1000元向一名女子購買「藝fun券」，卻在轉帳的時候多按了一個0，多匯9000元，男子事後私訊對方，但遭「不讀不回」，氣炸提告侵占，經警方通知，女子歸還餘款喊冤「交易後我就刪他臉書，沒看到訊息」，經檢察官調查，確無積極證據侵佔，以不起訴處分。

據了解，朱姓男子在臉書「振興券/藝fun劵/農遊劵/動茲劵/客庄劵」社團中，看到32歲方姓女子貼文賣2份藝fun券共1000元，2人以私訊方式達成協議，朱男也隨即匯出1000元給方女。

就在匯款完成後，因其中1份藝fun券是方女幫朋友代售，卻又聯繫不上，於是告訴朱男僅有1份並立即退還500元，朱男刷帳本後確認收到500元退款，但赫然發現先前匯出的1000元，竟多按了1個0，匯出10000元，隨即以私訊方式告知方女。

但方女置之不理，不讀也不回訊息，朱男氣炸提告侵占。警方獲報通知方女，她也隨即歸還9000元，還喊冤說「當退還500元後，就將朱男臉書刪掉，根本沒看到訊息」。檢察官調查，方女交易完成後刪除對方臉書實有可能，當警方通知也馬上歸還，難認有不法所有的意圖，客觀上也無積極證據證明侵吞挪作他用，以不起訴處分。

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