外力阻BNT疫苗！孫大千列陳時中5大問題：把話說清楚很困難嗎？

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者邱茀濱／綜合報導

疫情指揮中心指揮官陳時中昨日透露，原本向BNT直接洽購500萬劑輝瑞／BNT疫苗，合約簽訂在即但卻受「外力介入」被攔截。對此，國民黨政策會副執行長孫大千今（18）日列出陳時中不願面對的5大問題，並質疑外力「究竟是上海復興醫藥集團，還是民進黨內的某一個派系呢？」

「把話說清楚真的有這麼困難嗎？」孫大千在臉書發文說，採購過程中究竟是透過哪幾個廠商？是誰把這些廠商介紹給疫管署的？和某位民進黨立委有沒有關係？

針對陳時中所謂的「因外力介入，最後生變」，孫大千質疑，這個「外力」指的究竟是上海復星醫藥集團，還是民進黨內的某一個派系呢？而他也分析破局的原因，「是不是因為上海復星醫藥集團不願意圖利民進黨內的某一派系，以及不想涉入台灣的政壇弊案呢？」

孫大千續指，衛福部明明購買的就是同一種疫苗，為什麼要排除東洋，而改由其他廠商擔任中間人？東洋當時是否有承諾政府會負擔冷鏈設備的建構經費？倘若如此，怎麼會說當時的冷鏈技術跟不上呢？

就算取得輝瑞/BNT疫苗要透過上海復星醫藥集團，孫大千認為這也沒什麼大不了的，並批評民進黨「難道意識形態遠高過台灣人民的健康安全嗎？」

▲孫大千。（圖／記者李毓康攝）



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