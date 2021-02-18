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竊賊大年初二廟裡偷金牌　不知今年「犯太歲」3天後遭逮

▲吳姓慣竊趁大年初二香客稀少時，先是鬼鬼祟祟的看察地形，再下手偷取神明身上的2面金牌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲吳姓慣竊趁大年初二香客稀少時，先是鬼鬼祟祟的勘察地形，再下手偷取神尊身上的2面金牌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮1間頗有名氣的宮廟，大年初二晚間發生神尊金牌遭竊事件；1名吳姓慣竊（36歲），假冒香客，趁香客稀少時下手行竊神尊身上2面金牌逃逸，警方立刻組成專案小組，16日持法院核發搜索票，逮到有多項竊盜前科的吳嫌，訊後依法送辦。

大湖警方表示，吳嫌在大年初二凌晨，先是佯裝香客到處勘查地形，趁著廟方人員沒注意時，隨即偷走神尊身上價值10萬元的金牌逃逸，警方獲報後成立專案小組追查，漏夜調閱附近相關監視器畫面，果然發現了1名行為詭異的吳姓男子，並查出吳男有多項竊盜前科。

▲吳嫌得手後，快步離開廟宇，身影全被廟方監視器拍下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲吳嫌得手後，快步離開廟宇，身影全被廟方監視器拍下。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方16日持搜索票到吳男家中逮人，再核對身分時，發現屬牛的吳嫌今年剛好犯太歲，便曉以大義告知他「你今年犯太歲，還想太歲頭上動土，神明是保佑好人的。」吳嫌自知難逃法網，隨即坦承犯案，但吳嫌告知警方金牌在廟方人員發現時已經丟棄。全案還是依竊盜罪移送法辦。

大湖分局分局長廖志明也表示，竊盜案件讓民眾承受財物損失及居住安全疑慮，全力偵破是警方責無旁貸的責任，這名竊嫌膽大行竊神明身上金牌，人神共憤，未來警方將持續加強轄區巡邏防竊，讓居民安心。

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