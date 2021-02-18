陸春節總票房78億人民幣破影史紀錄　首位百億導演誕生

▲大陸春節電影總票房為78億元人民幣，打破影史紀錄。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸2021年春節電影總票房78億元（人民幣，下同）、觀影總人次1.6億人，雙破影史春節檔紀錄。根據《燈塔專業版實時數據》顯示，檔期內票房排名前三為《唐探3》35.5億元、《你好，李煥英》27.2億元及《刺殺小說家》5.4億元。此外，《唐探3》導演陳思誠也因春節檔期的好表現，成為大陸影史首位總票房破100億的導演。

▲《唐人街探案3》由王寶強主演，台灣女星張鈞甯在劇中演出IVY一角。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，截至目前，《唐人街探案3》已打破13項影史紀錄。包括中國影史首日人次紀錄、中國影史懸疑片首日票房紀錄、中國影史首日票房紀錄、中國影史春節檔影片首日場次紀錄、中國影史懸疑片單日票房紀錄、中國影史單日票房紀錄、中國影史國產片單日票房紀錄、中國電影市場最快破10億紀錄等。

▲大陸春節觀影總人次達1.6億。（圖／CFP）

值得一提的是，2021年大陸電影市場票房破百億的時間比2020年早了230天，但與2019年和2018年差不多。業內人士曾表示，「以往春節檔電影票有所漲價，但今年漲幅更大，所以票房會相對往年有一定的增加。」

上述人士提到，2021年的票房市場再大方向上會逐漸回暖，特別是國產片的市場，「但是有很多電影的投資方會更加謹慎，而且剛經歷了去年的疫情，製片方如果從今年開始拍新電影，最快也是10月左右才能上映，會產生一個空檔期。」

春節開出紅盤的電影《唐人街探案3》，也讓導演陳思誠成為大陸影史上第一位票房收入破億人民幣的導演。目前位列第二的是導演寧浩，作品票房為99.27億元，第三名的則是徐崢，作品票房為88.86億元。