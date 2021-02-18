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社會 社會焦點 保障人權

台南暗夜7車尋仇砸窗撒冥紙　檢警拘5煞聲押擴大追捕行動

記者林悅／台南報導

台南市安南區公學路，18日凌晨發生民眾毀損車輛及敲擊鐵門滋擾案，市警三分局警網前往查處，未見犯嫌，現場查有汽、機車各1部車窗、後視鏡遭毀損及地面灑落冥紙，警方主動追查查出有7車涉案，循線查獲5名涉案人，警方查出係尋仇事件，警方除依妨害秩序罪嫌送辦，請檢察官聲押犯嫌外，正擴大偵辦中。

▲台南市安南區公學路，凌晨發生民眾毀損車輛及敲擊鐵門滋擾案，市警三分局循線查獲3名涉案人，查出係尋仇事件，警方除依法送辦，請檢察官聲押外，正擴大偵辦中。（圖／讀者提供，下同）

▲台南市安南區公學路，凌晨發生民眾毀損車輛及敲擊鐵門滋擾案，市警三分局循線查獲5名涉案人，查出係尋仇事件，警方除依法送辦，請檢察官聲押外，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局警方於18日凌晨2時47分許據報後火速到場，卻未發現涉案人，即聯繫報案人了解案情，警方發現有數名男子前來砸車、毀損鐵門、撒冥紙等物，惟警方到場前即離去，且被害人等不追究提告。

▲台南市安南區公學路，凌晨發生民眾毀損車輛及敲擊鐵門滋擾案，市警三分局循線查獲3名涉案人，查出係尋仇事件，警方除依法送辦，請檢察官聲押外，正擴大偵辦中。（圖／讀者提供，下同）

警方經現場勘查及訪談被害人，研判犯嫌係使用鈍器毀壞車輛及門窗，另經三分局主動追查，發現計有7部以報紙遮蔽車牌之車輛涉案，經擴大調閱監視影像偵查，查知車輛車牌及車主，警方已追查帶回5名涉案人，回三分局偵查隊釐清案情。

▲台南市安南區公學路，凌晨發生民眾毀損車輛及敲擊鐵門滋擾案，市警三分局循線查獲5名涉案人，查出係尋仇事件，警方除依法送辦，請檢察官聲押外，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

初步了解，本案疑安平兇殺案之洐生案，涉案人等疑刻意到現場尋仇滋擾。台南市三分局目前除報請台南地檢署檢察官指揮偵辦外，並先依刑法妨害秩序罪嫌移送台南地檢署，並建請檢察官聲押犯嫌，並正擴大偵辦追緝其他共犯到案中。

▲台南市安南區公學路，凌晨發生民眾毀損車輛及敲擊鐵門滋擾案，市警三分局循線查獲5名涉案人，查出係尋仇事件，警方除依法送辦，請檢察官聲押外，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警三分局循線查獲5名涉案人，查出係尋仇事件，警方除依法送辦。

台南市警三分局指出，警方嚴正執法捍衛公權力，絕不容許任何人擾亂滋事，本案一定在檢方指揮下究辦到底，匡靖台南市治安。

▲台南市安南區公學路，凌晨發生民眾毀損車輛及敲擊鐵門滋擾案，市警三分局循線查獲5名涉案人，查出係尋仇事件，警方除依法送辦，請檢察官聲押外，正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據知道內情人士指出，該案係台南安平兇殺案衍生的尋仇案件，死者一方的人馬，不滿蔡姓男子，而前往砸車、毀損鐵門、撒冥紙等不法行為洩憤，目的是要逼蔡男出面，惟檢警已知悉掌握此事，一定會積極介入防範，主動追緝雙方涉案人到案，以儘快消弭此一道上紛爭。

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