台南安南區6死重大車禍　市府道安團隊現勘研議改善措施

▲台南市道安會報小組2月4日邀集道安顧問、警察局、工務局、當地區公所及里長等相關單位，會勘日前台江大道重大死亡車禍現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市道安會報小組邀集道安顧問、警察局、工務局、區公所及里長等單位，會勘日前台江大道重大死亡車禍現場，經查該路段行駛速限為50公里，路段設有限速標誌，各項交通工程設施完整，後續為有效防範再次發生憾事，未來將加強超速取締執法力度、逐一檢視各交通工程設施完整性、並持續加強交通安全宣導。

交通局局長王銘德表示，台江大道日前發生重大死亡車禍事故後，市長黃偉哲即指示台南市道安會報小組啟動交通事故防制調查，研擬改善對策，預防再次發生交通事故憾事。

工務局指出，台江大道屬台南生活圈主要道路之一，10幾年來分段由中央設計規劃開闢，安吉路以東台江大道路段，由營建署於2012年辦理設計施工，符合市區道路設計標準及相關行車安全性。安吉路以西台江大道路段，早期曾有波浪路面問題，經移交台南市政府管理後，工務局全力落實定期道路巡視及路面養護管理，近期不曾接獲民眾投訴道路不平或陳情事件。2月1日事發後工務局兩度派員到場查看橋樑和銜接的路面，經確認後無明顯落差，道路也確實順接，亦無發現坑洞情形。

交通局表示，未來將加強超速取締執法力度、增設監視器，減速設施等建議，交由各單位依權責研議可行性，及極檢視各項交通工程設施完整性、並持續推動民眾道路交通安全宣導。

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