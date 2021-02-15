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12星座洩愛專屬訊息！雙子狂問在幹麼、天秤秒讀秒回　獅子沒事就約見面

▲▼十二星座,愛情,訊息。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曖昧時期，總是想從對方傳來的文字訊息裡找出蛛絲馬跡，好判斷對方的態度。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

年假一點也不無聊，和喜歡的對象沒見到面，但每天都在傳訊息聊天，雖然很開心但又戰戰兢兢地解讀對方的每一句話，就怕自己「超譯」對方的意思，要是不小心自作多情回應反而可能嚇跑對方；但又擔心如果對方其實是在「丟球」，自己卻沒接到就太可惜了！《星座好朋友》整理了12星座喜歡對方會傳的「專屬訊息」，快看看自己是不是有收到，若是有的話趕快把握，說不定新的一年就成功脫單了。

雙子座、射手座、雙魚座：經常傳訊息問你在幹嘛

這三個星座的人只要喜歡上對方，通常表現得很明顯，因為時刻把對方放在心上，所以有事沒事就會傳訊息問個幾句表達關心，碰到有趣好玩的事也第一時間就想跟喜歡的人分享，如果常常被雙子、射手、雙魚問在幹麼，不要嫌煩，這其實是他們正在說「我很想你」的可愛表現。

巨蟹座、處女座、天秤座：秒讀秒回你發的訊息

巨蟹、處女、天秤其實不像他們平時表現出來的平易近人，尤其是回訊息時，基本上都是看人回的，有興趣的話題回很快，若是沒興趣的人或事情，他們愛回不回的。所以如果他們很在乎這個人，那當然會很快回覆，而且還會主動開話題繼續聊天。

牡羊座、獅子座、水瓶座：有事沒事就想約見面

誰會沒事跟不喜歡的人一直見面呢？所以如果發現這三個星座很常傳訊約見面，那表示這個人是他們很在意的對象，才會吃飯、看電影、一起運動，總是找盡各種理由要見面，因為對他們來說每次見面都是能讓對方更喜歡自己的機會，要是收到見面訊息，可別以為他們是無聊，他們是真的「想見你」。

金牛座、天蠍座、魔羯座：時刻關注你的動態

金牛、天蠍、魔羯這三個星座的喜歡表現比較被動，想知道他們是不是喜歡自己，可以從他們的關注頻率來觀察；這三個星座的人會希望快速掌握喜歡的人的消息，所以通常對方發個圖片，就會立馬按讚留言，如果對方需要陪伴，他們會第一個出現。但若是發現對方可能跟別人約會，他們則會吃醋，聊天時變冷淡，小心思其實非常明顯。

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