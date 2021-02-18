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刻在心底的名字！5星座「對初戀忘不了」　上萬網友淚讚準

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲在夜深人靜時，你也會想起初戀情人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人的一生中，總談過幾段刻骨銘心、轟轟烈烈的愛情，然而你還記得情竇初開時談的「初戀」是什麼模樣嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分享有5個星座對初戀念念不忘，就像是「刻在心底的名字」，這段回憶無論好壞，過了多年後在某個夜深人靜的夜晚仍會被想起，他也提醒除了參考自己的太陽星座外，金星也很重要。

5個星座對初戀依舊念念不忘，你上榜了嗎：

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1.天秤座

年輕時的天秤座充滿自信，耗費許多時間處理人際關係，將自己搞得很忙碌，重心不在情人身上。對於戀愛，他存有非常大的幻想與要求，因此對另一半有點完美主義、要求嚴格，卻往往令他最刻骨銘心，也會是心中的遺憾。然而隨著年紀增長、經驗累積越來越成熟穩重，會開始反省若一切能重來，自己是否能做得更好，若將標準稍微降低，感情就能更加穩定、懂得照顧對方需求，天秤座會在夜深人靜時想起初戀、反思自己。

2.水瓶座

初戀是奠定水瓶座未來面對感情及如何談戀愛的重要過程，情竇初開的他很深情又傷不起，對於初戀屬於「犧牲奉獻型」，不懂得拿捏只知道不斷付出。然而初戀就是酸酸甜甜又苦苦的，經歷了受傷的初戀，他會開始變形，烙在心裡的傷一輩子不會說出口，卻也漸漸的對愛情產生微妙化學變化，開始玩世不恭，藉由一段段感情麻痺自己，你可能會遇到有點沒心沒肺的水瓶座，和初戀有很大的關係。

刻在心底的名字！5星座「對初戀忘不了」　上萬網友淚讚準。（圖／截自安德魯的賤聲房）

3.摩羯座

「總是學不會，乾脆放棄！」是摩羯座對愛情一向的態度，他在初戀吃了虧，不知道怎麼愛一個人才能讓對方明白，用力付出卻得不到好結果，開始變得不相信愛情，甚至有點冷血，為了不再受傷乾脆通通都不要。因此喜歡上摩羯座的人，會發現他無法解開心中的結，成為一道很大的心理障礙，想得多、想得細、想得謹慎的摩羯座最容易卡在情關，一旦鑽起牛角尖可是要人命的。

4.雙子座

多情的雙子座很專情，卻也常讓人摸不著頭緒，有時沒血沒淚，因為他迷失，找不到在愛情中曾經的感動，而初戀對他而言是很珍貴、很感動的回憶。年少時的雙子座對單純的愛情很信任，卻也改變他日後看待愛情的態度，初期他聽話、順從，相信海誓山盟，在未來的感情路上都在找尋初戀情人的影子，但不管談幾次戀愛都無法找回初戀的純粹，導致後來對愛情態度敷衍、應付，因為他知道再也找不回單純的自己。

刻在心底的名字！5星座「對初戀忘不了」　上萬網友淚讚準。（圖／截自安德魯的賤聲房）

5.巨蟹座

巨蟹座非常念舊，過去的回憶對他而言都很珍貴，即使只是愛情路上的過客記憶依舊非常清晰細膩。在愛裡有點受虐的巨蟹，對感情態度深情甚至癡情，往往愛得無法自拔而失去自己，矛盾又糾結痛苦的感情會激起他對感情固執的一面，不輕易放手。而初戀會影響他很久，受傷過會開始學習如何調配愛的比例以面對未來的感情採取較保留的態度。就看巨蟹能否將對初戀的愛昇華，無論是友情或親情，才有辦法成為心中美好回憶，回想起來都能感到溫暖。

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