開工第二天又來擾台！　共機下午進入我西南空域遭廣播驅離

▲共機進入我西南空域。（資料照／國防部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

昨天是春節開工第一天，共機擾台挑釁！沒想到18日下午又來，軍事迷粉專「台灣西南空域」指出，共機於下午進入我西南空域，我空軍升空警戒。

台灣西南空域指出，中共軍機於18日進入我西南空域，我空軍在空監控，並於15時48分廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6600公尺的中共軍機注意，你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

根據該粉專紀錄，共機本月累計進入我空域15天，本月廣播驅離紀錄共計27次。