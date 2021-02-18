　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開工第二天又來擾台！　共機下午進入我西南空域遭廣播驅離

▲▼國防部17日晚間發布共機動態，2架運8技偵機再闖我西南空域。（圖／國防部提供）

▲共機進入我西南空域。（資料照／國防部提供）

記者蔡文鈴／台北報導

昨天是春節開工第一天，共機擾台挑釁！沒想到18日下午又來，軍事迷粉專「台灣西南空域」指出，共機於下午進入我西南空域，我空軍升空警戒。

台灣西南空域指出，中共軍機於18日進入我西南空域，我空軍在空監控，並於15時48分廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6600公尺的中共軍機注意，你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

根據該粉專紀錄，共機本月累計進入我空域15天，本月廣播驅離紀錄共計27次。

ET快訊
快訊／中科院無人機驚傳墜機！墜毀台東活水湖
蕭淑慎染毒入獄3次　爸媽探監...她卻做出「失控舉動」
見名嘴開罵翁立友！　雞排妹「翻白眼+玩指甲」
快訊／元大投信總經理黃昭棠突請辭　原因不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅曾罵過他豬隊友！　民眾黨喊話：羅秉成勿當「中央圖房」

大年初七又來　共機春節已擾台5天、累計7架次

開工第二天又來擾台！　共機下午進入我西南空域遭廣播驅離

舊制退休金忘了領！60歲老翁突然領到138萬大紅包

馬英九狂喊考慮大陸疫苗　苗博雅神比喻…網友讚爆突破盲腸

東森自然美獲「國家生技醫療品質獎」　蔡英文肯定：共同努力打開國際商機

莊瑞雄直言「江啟臣慘了」：你們的立委吳斯懷台灣、中國分不清

蔡英文公布外購疫苗進度　這三家公司第二季供貨近2千萬劑

羅秉成兼任政院發言人　高虹安籲：別再做梗圖攻擊在野黨

沈富雄談部桃清零　「數字美到令人難以置信」　

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

王世堅曾罵過他豬隊友！　民眾黨喊話：羅秉成勿當「中央圖房」

大年初七又來　共機春節已擾台5天、累計7架次

開工第二天又來擾台！　共機下午進入我西南空域遭廣播驅離

舊制退休金忘了領！60歲老翁突然領到138萬大紅包

馬英九狂喊考慮大陸疫苗　苗博雅神比喻…網友讚爆突破盲腸

東森自然美獲「國家生技醫療品質獎」　蔡英文肯定：共同努力打開國際商機

莊瑞雄直言「江啟臣慘了」：你們的立委吳斯懷台灣、中國分不清

蔡英文公布外購疫苗進度　這三家公司第二季供貨近2千萬劑

羅秉成兼任政院發言人　高虹安籲：別再做梗圖攻擊在野黨

沈富雄談部桃清零　「數字美到令人難以置信」　

喪父「想哭卻哭不出來」遭嗆不孝！她一脫口罩醫超心疼：都潰瘍了

台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練　提升科技救災專業技能

夜店男撿屍回家「脫下醉女內褲」　下一秒嚇壞⋯馬上酒醒

貝萊德投資長里德：公司開始進入比特幣領域　

喬科維奇橫掃俄國黑馬第9度闖澳網決賽　18座大滿貫就差一勝

快訊／中科院無人機驚傳墜機！墜毀台東活水湖

越吃痘痘越少的3種水果　多吃養出平滑水煮蛋肌膚

郭采潔歡慶35歲！　新歌暗喻：把去年的暴戾之氣作完結

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

金城武26年前「半夜幫豬按摩」　導演王家衛曝內幕

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

政治熱門新聞

集資18萬！徐弘庭實測刮刮樂結果曝光

江啟臣獲選《時代》百大「明日之星」

黃光芹替蔣萬安抱屈 「不該拿鞋王Ｋ他」　高嘉瑜留言急撇清

誰接棒國民黨主席？　他點名韓國瑜要克服「妻管嚴」

江啟臣增聘高孔廉、陳永康、趙少康6名中評委

訪3間疫苗廠！賴清德盼台灣走出自己的路

蔣萬安穿鞋王　高嘉瑜：我鞋子從大學穿到現在

2022「守7攻5」？梁文傑坦言不好選

北市自由行補助「提前18天用光」

舊制退休金忘了領！60歲老翁突然領到138萬大紅包

莊瑞雄直言「江啟臣慘了」：你們的立委吳斯懷台灣、中國分不清

馬英九喊話考慮大陸疫苗　苗博雅神比喻網友讚爆

大陸疫苗59歲以上不能施打　王世堅：光BNT就收購1億劑

中、日對峙釣魚台　國民黨喊話蔡英文「重申主權」：辣台妹快辣起來

更多熱門

相關新聞

戰機升空超震撼　國防部祝開工「一飛衝天」

戰機升空超震撼　國防部祝開工「一飛衝天」

農曆春節期間共機頻繁擾台，而國軍沒有假期堅守崗位，捍衛我國領土！國防部17日透過臉書分享空軍駕駛戰機飛上天際守護國家，也祝福大家開春大吉，一飛衝天。

開工日共機再擾台　過年以來第4天累計6架

開工日共機再擾台　過年以來第4天累計6架

共機擾台飛官揚言退伍　空軍：完全不是事實

共機擾台飛官揚言退伍　空軍：完全不是事實

運8反潛機擾台　過年來了3天、累計4架次

運8反潛機擾台　過年來了3天、累計4架次

國防部：共軍運8反潛機侵擾　空軍升空攔截驅離

國防部：共軍運8反潛機侵擾　空軍升空攔截驅離

關鍵字：

共機台灣西南空域國防部

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

更多

最夯影音

更多
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面