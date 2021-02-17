開工日2架共機再擾台　過年以來第4天、累計6架次

▲2架運8技偵機再闖我西南空域。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國防部17日晚間表示，2架運8技偵機上午侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控，這也是共機自從過年以來連續第4天繞台，總共累計6架次。

根據國防部公開資料顯示，共機自2月以來擾台累積達16架次，分別為2月1日運8反潛機1架次；2月2日運8技偵機1架次；2月4日運8技偵機1架次、運8電偵機1架次；2月5日運8反潛機1架次， 2月6日運8技偵機1架次，2月7日的運8反潛機2架次，2月8日殲16的2架次。

此外，還有2月13日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，2月15日的運8反潛機1架次；2月16日運8反潛機1架次；以及2月17日運8技偵機2架次。

▼國防部17日晚間發布共機動態。（圖／國防部提供）



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